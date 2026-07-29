Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron las siete personas a bordo

La aeronave participaba de una capacitación para combatir incendios forestales. Cuatro de los fallecidos son altos funcionarios de la provincia

Bomberos de San Juan participan de las tareas de rescate y relevamiento en la zona donde se estrelló el helicóptero.

Un helicóptero con siete personas a bordo que participaba de una capacitación para combatir incendios forestales se estrelló este miércoles por la mañana en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan . Como consecuencia del hecho, todos los ocupantes murieron.

La aeronave se estaba utilizando para tareas de capacitación para combatir incendios forestales y, desde allí, iba a dirigirse a La Rioja para prestar servicio en los controles de focos que se reportaron en los últimos días en cercanías de Chilecito.

En las primeras horas de la tarde, desde Presidencia informaron que el helicóptero, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) , sufrió un siniestro en el Parque Provincial Ischigualasto, que informó la suspensión de todas las actividades programadas para este miércoles. El último contacto con la nave se registró a las 10.26 . Momentos después, otra aeronave que se desplazaba por la zona divisó el impacto y dio aviso a las autoridades.

Las primeras informaciones indicaban que a bordo de la aeronave iban siete ocupantes, cuatro de ellos altos funcionarios sanjuaninos : el subjefe de la Policía provincial, Marcelo Videla, el jefe de Bomberos, Rubén Castro, el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el subjefe de Bomberos, Jorge Carabajal. Además, formaban parte de la tripulación el piloto, Matías Valenzuela, y los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Qué se sabe del helicóptero en San Juan

Alrededor de las 13, el helicóptero pudo ser hallado. Medios sanjuaninos marcaron que la zona es de difícil acceso: es un área rural deshabitada que se encuentra a unos 20 kilómetros de la ruta 150.

Hacia media tarde, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que los siete ocupantes de la aeronave fallecieron como consecuencia del siniestro.

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"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", expresó Orrego.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

Y agregó: "También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".