Se entregó el colectivero acusado de atropellar y matar a un hombre que vivía en la calle

Lo hizo en la sede de la Policía de Investigaciones. La fiscal que actúa en el caso lo dejó detenido y le imputaría homicidio culposo

La dársena de La Siberia. Sobre calle Beruti, el colectivero atropelló y mató a un hombre en situación de calle

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario confirmaron que el colectivero acusado por el caso del hombre que vivía en la calle y murió atropellado antenoche en la dársena de ómnibus de La Siberia , se entregó en horas de la tarde en la sede de la Policía de Investigaciones.

Ante esa novedad, la fiscal de la Unidad Especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos Culposos, Valeria Piazza Iglesias, dispuso el chofer quede detenido.

El conductor fue identificado con las iniciales A.G.G., tiene 28 años y estaba al mando de un ómnibus de la línea 102 Roja.Enfrentará la audiencia imputativa por homicidio culposo en los próximos días.

Según señalaron desde el MPA, al chofer se le imputará el incidente ocurrido el martes pasado alrededor de las 20 en el que perdió la vida Francisco Deublando Melgar, un hombre de 60 años que vivía en la calle.

>> Leer más: Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

Fuentes del organismo indicaron que el colectivero circulaba por calle Beruti en sentido al sur, a la altura del Centro Universitario de Rosario (La Siberia) y cuando se encontraba entre Riobamba y La Paz, embistió a la víctima quien se encontraba sobre la calzada. Deublando Melgar sufrió graves lesiones que le produjeron la muerte en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Los voceros indicaron que, tras el siniestro, el colectivero se fue del lugar sin prestar ayuda a la víctima. Mientras tanto, la fiscal Piazza Iglesias espera el resultado del relevamiento de cámaras de videovigilancias, de los testimonios de posibles testigos y de las pericias accidentológicas.