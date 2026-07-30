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Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este viernes se esperan lluvias abundantes y no se descarta la caída de granizo, entre otros fenómenos

30 de julio 2026 · 08:47hs
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El alerta anticipa una jornada inestable y pasada por agua.

Héctor Rio / La Capital

El alerta anticipa una jornada inestable y pasada por agua.

Después de muchos días cargados de nubes y prácticamente sin lluvia, julio se acerca su fin con un alerta meteorológica que implica grandes cambios en cuanto al tiempo. El pronóstico anuncia tormentas fuertes este viernes sobre Rosario, de modo que el fin de semana comenzará con condiciones inestables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa fenómenos de variada intensidad que pueden ser severos a nivel local. Los reportes prevén un importante aumento de temperatura y luego volverá a refrescarse el aire en la ciudad y la región.

De acuerdo al aviso emitido este jueves a primera hora, la semana terminará con alta probabilidad de precipitaciones abundantes en Rosario. El tiempo empezará a mejorar durante la tarde del sábado y el sol tendrá una breve tregua en el transcurso del domingo, ya que las nubes recuperarán terreno a partir del próximo lunes.

¿Cuándo rige el alerta por tormentas en Rosario?

El alerta amarilla anuncia tormentas fuertes entre la tarde y la noche de este viernes. El área de cobertura abarca los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

Después del mediodía no sólo se esperan lluvias abundantes en poco tiempo. También es posible que se produzca la caída de granizo, así como intensa actividad eléctrica.

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Por otro lado, el alerta prevé ráfagas de viento desde el norte con picos de 50 kilómetros por hora. Así se completa el combo de una noche templada y húmeda, ya que la temperatura probable al final de la tarde se ubica alrededor de los 21 grados.

De acuerdo al cálculo del Servicio Meteorológico, este viernes pueden acumularse entre 30 y 50 milímetros de agua de lluvia en la región. En algunos lugares hay chances de que el volumen supere estas cifras.

¿Qué se recomienda cuando hay alerta por tormentas?

La Municipalidad de Rosario aconseja evitar la circulación por la calle durante un alerta por tormentas. Además, conviene tener máxima precaución en cuanto a los vehículos estacionados cerca de árboles. En tercer lugar, en ese contexto es importante tener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Luego del aviso sobre el riesgo de eventos meteorólogicos de este tipo, se recomienda evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Ante cualquier problema, es posible hacer reclamos a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de Whatsapp que funciona en el 341-5-440147.

Por último, las autoridades locales promueven las siguientes medidas de prevención para afrontar un alerta meteorológica:

  • Sacar la basura solamente en los horarios de recolección
  • No dejar residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas
  • Mantener la limpieza de las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

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