Fútbol femenino: Newell's perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

El conjunto rojinegro, último campeón del torneo de AFA, fue derrotado 1 a 0 por Racing, con un gol convertido a los 88'. El partido se jugó en el predio Tita Mattiussi

10 de noviembre 2025 · 18:47hs
El conjunto femenino de Newells se presentó en el predio Tita Mattiussi de Racing.

El conjunto femenino de Newell's se presentó en el predio Tita Mattiussi de Racing.

El equipo femenino de Newell’s, último campeón, quedó eliminado este lunes por la tarde en los octavos de final del segundo torneo de Primera División de AFA. La derrota de las leprosas fue contra Racing por 1 a 0, con una conquista agónica.

El gol llegó sobre el cierre del partido, a los 88’, a partir de un conquista de Serena Rodríguez.

La jugadora local aprovechó una pelota que no retuvo la arquera rojinegra Micheel Rengifo, tras un tiro libre ejecutado por Sindy Ramírez, y convirtió de media vuelta.

El partido se jugó en el predio Tita Mattiussi de Racing, porque el conjunto de Avellaneda (4º en la zona B) culminó mejor ubicado que Newell’s (5ª en la zona A, con 3 triunfos, 2 empates y 3 derrotas) en la fase de grupos.

La formación rojinegra fue: Rengifo; Delgado, Vives, Fontán y Porta; Vargas, Luna y Natta; Sanabria, De la Serna y Aguilar.

Newell's sobresalió en la temporada

Más allá de la eliminación, la Lepra tuvo un gran 2025, con la conquista del primer torneo de Primera División de AFA y la Copa Federal.

Eliminado Newell's, aparte de que Racing avanzó, los otros conjuntos que clasificaron a los cuartos de final son River, Ferro y Gimnasia La Plata.

A esta instancia se agregarán los que finalizaron en primero y segundo lugar en ambas zonas: Belgrano, Boca, Talleres y San Lorenzo.

