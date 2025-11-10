La Capital | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Son los implicados en los intentos de anular las elecciones de 2020, cuando Trump perdió con Joe Biden

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

El presidente Donald Trump indultó a una larga lista de sus aliados políticos por su apoyo o participación en supuestos planes para anular las elecciones presidenciales de 2020, según el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin.

Entre las personas enumeradas en una proclamación que Martin publicó en la red social X (ex-Twitter), figuran figuras destacadas como el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, la exfiscal Sidney Powell y el exsecretario funcionario de la Casa Blanca Mark Meadows, entre otras 74 personas.

“Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”, señala el documento, con fecha 7 de noviembre y que, al parecer, el presidente firmó.

Incluye un “indulto total, completo e incondicional” para los nombrados, incluidos algunos de los coacusados del presidente que fueron acusados en Georgia de intentar subvertir la derrota electoral de Trump en 2020.

Los indultos presidenciales solamente se aplican a cargos federales, y muchos de los indultados enfrentaban principalmente cargos a nivel estatal, como en Georgia y Arizona, relacionados con tramas de "electores falsos" en Estados bisagra. Esto representa que el efecto práctico de este indulto sobre la mayoría de los casos pendientes a nivel estatal es nulo.

El indulto también establece explícitamente que no se aplica al presidente Trump.

Tanto Trump como Giuliani, Meadows, Powell y otras 15 personas fueron imputados en 2023 por un gran jurado de Atlanta por supuestos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en el Estado. La única persona que se declaró culpable fue Sidney Powell, en cuanto a seis cargos menores relacionados con la interferencia electoral y fue sentenciada a seis años de probation.

En diciembre de 2023, Giuliani (que fue abogado de Trump) fue condenado a pagar un total de 148 millones de dólares en daños y perjuicios a dos trabajadoras a las que acusó de amañar los resultados electorales en el Estado de Georgia.

