Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La primera chance que tenía el conjunto rojinegro para asegurarse la permanencia pasó de largo porque Aldosivi derrotó a Banfield en tiempo adicional

Carlos González ya sacó el derechazo que será el segundo gol de Newell's frente a Huracán.

Newell's quedó muy cerca de mantenerse en primera, con la victoria sobre Huracán. Para olvidarse definitivamente del descenso, empezó el domingo con dos chances: que ni Aldosivi ni Godoy Cruz ganen sus respectivos partidos. Pero la primera oportunidad pasó de largo. El Tiburón obtuvo una victoria agónica sobre Banfield por 1 a 0 en el conurbano bonaerense.

Ahora, la Lepra estará atenta a lo que ocurra con Godoy Cruz en su visita a Atlético Tucumán este mismo domingo a las 21.30, en el estadio José Fierro.

Aldosivi se impuso en el tiempo adicional a Banfield por la mínima diferencia, c on una conquista de Federico Gino de penal en el tiempo adicional.

Un resultado que favoreció al conjunto de Lucas Bernardi fue la igualdad de San Martín de San Juan en su estadio 1 a 1 frente a Lanús el sábado. Con el empate, los sanjuaninos no podrán alcanzar a la Lepra en la tabla anual.

San Martín de San Juan no lo alcanzará

Newell's ya se quedó sin un competidor directo por la permanencia en primera. Falta otro para asegurarse la continuidad en la máxima categoría.

En la tabla anual, que define un descenso, Newell's acumula 33 puntos, Aldosivi quedó con 31 y San Martín de San Juan tiene 28. La misma cantidad de unidades que reúne Godoy Cruz, el único de los cuatro que todavía tiene que jugar.

>> Leer más: Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

la Lepra respira con un enorme alivio. Está todo encaminado para que el sufrimiento vaya quedando atrás. Todo por obra propia. Porque puso sacrificio y tenacidad en el peor momento para vencer a Huracán por 2 a 0.

Más allá de los otros resultados, Newell’s se ayudó a sí mismo, con una gran victoria contra Huracán. Preparó un partido para entorpecer el funcionamiento del Globo y exprimir al máximo sus debilidades.

Requería que los intérpretes respondieran al plan de Lucas Bernardi. Con mucha concentración, disciplina, rigor táctico, ataque vertical y pelotazos para Cocoliso González y las corridas de Luciano Herrera, ambos autores de los goles en la victoria en el Ducó.