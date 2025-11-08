La Capital | Ovación | Newell's

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

El conjunto rojinegro puso la cara, derrotó a Huracán y seguirá en primera si Aldosivi o Godoy Cruz no ganan este domingo.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

8 de noviembre 2025 · 23:59hs
Lucas Bernardi asumió riesgos

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lucas Bernardi asumió riesgos, puso a varios pibes y el equipo de Newell's respondió.

Newell's quedó muy cerca de mantenerse primera. Cuando todavía falta completarse la penúltima fecha, la Lepra respira con un enorme alivio. Está todo encaminado para que el sufrimiento vaya quedando atrás. Todo por obra propia. Porque puso sacrificio y tenacidad en el peor momento. Para vencer a Huracán por 2 a 0 en Parque Patricios. Y con el empate 1 a 1 de San Martín ante Lanús, quedó ahí nomás de evitar el descenso. Lo podrá conseguir según cómo le vaya este domingo a Aldosivi o Godoy Cruz. Porque si no gana uno de ellos, entonces se habrá salvado antes de recibir a Racing en última fecha de una temporada que fue una pesadilla.

San Martín de San Juan se quedó en 28 puntos tras igualar de local en la noche del sábado con Lanús. Entonces si este domingo, desde las 19.20, Aldosivi no le gana de visitante a Banfield; o después desde las 21.30, Godoy Cruz no derrota a Atlético Tucumán, Newell’s automáticamente asegurará su permanencia en primera división.

Leer más: Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's se ayudó a sí mismo

Si bien los resultados favorecieron a Newell’s, todo fue posible porque el conjunto rojinegro se ayudó a sí mismo.

Newell’s preparó un partido para entorpecer el funcionamiento de Huracán y exprimir al máximo sus debilidades. Requería que los intérpretes respondieran al plan de Lucas Bernardi. Con mucha concentración, disciplina, rigor táctico, ataque vertical y pelotazos para Cocoliso González y las corridas de Luciano Herrera.

El entrenador estaba convencido de lo que había que hacer. Repitió la línea de cinco y volvió a confiar en los juveniles Facundo Guch y Valentino Acuña. Mandó a Ever Banega al banco, más allá de que lo metió en el segundo tiempo, pese a que lo tuvo a disposición porque le levantaron una de las dos fechas de suspensión.

Bernardi, que asumió en medio del temporal, mantuvo sus convicciones. Los futbolistas lo interpretaron y jugaron con oficio y actitud. Una señal que ya habían entregado la fecha pasada, aunque no alcanzó y perdieron 1 a 0 con Unión.

Leer más: "A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera en Parque Patricios

Sin margen de error

En Parque Patricios no existía el mínimo margen para el error. A esta altura del torneo, en las dos fechas finales en las que se define mantener la categoría, hubiese sido fatal una equivocación o un gol recibido en su propio arco. Hubiera golpeado duro en la postura de los futbolistas para mantener en pie lo ideado y en el ánimo de cada uno de ellos, acostumbrados a venirse abajo ante la mínima adversidad.

La presentación en el estadio Tomás Adolfo Ducó no daba esa clase de margen de error. Había que asumir el compromiso con la seriedad que lo exigía. Dejando todo, luchando. Lo internalizó el plantel. Actuó en consecuencia. Fue superior a Huracán.

Lo fue doblegando de a poco, logró el 2 a 0 y se aferró al resultado cuando todavía quedaba un tiempo por delante, apretujando con firmeza los 3 puntos.

Como se apretaron fuerte en los abrazos sus futbolistas una vez que concluyó el partido.

La presión por casi zafar de uno de los peores momentos en la historia de Newell’s estaba quedando atrás y esto explica incluso alguna que otra lágrima de los protagonistas. Fue una descarga emotiva.

Noticias relacionadas
Con alma y vida. Cocoliso González remata para el 2 a 0 de Newells ante Huracán.

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

La última línea del Globo daba muchas ventajas, y Herrera y Cocoliso González explotaron esas fallas con dos goles aliviadores. 

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Luciano Herrera define ante la salida de Galíndez para poner el 1 a 0 a favor de Newells ante Huracán. 

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newells.

En apenas un minuto, Newell's pasó de salvarse dos veces a meterle el primero a Huracán

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Lo último

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Se podrán vacunar personas infectadas con dengue en temporadas anteriores. Qué requisitos tener en cuenta y a dónde recurrir para inocularse de manera gratuita

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Ovación
El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovación

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

La Ciudad
Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades