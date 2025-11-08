Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

El conjunto rojinegro puso la cara, derrotó a Huracán y seguirá en primera si Aldosivi o Godoy Cruz no ganan este domingo.

Newell's quedó muy cerca de mantenerse primera. Cuando todavía falta completarse la penúltima fecha, la Lepra respira con un enorme alivio. Está todo encaminado para que el sufrimiento vaya quedando atrás. Todo por obra propia. Porque puso sacrificio y tenacidad en el peor momento. Para vencer a Huracán por 2 a 0 en Parque Patricios. Y con el empate 1 a 1 de San Martín ante Lanús, quedó ahí nomás de evitar el descenso. Lo podrá conseguir según cómo le vaya este domingo a Aldosivi o Godoy Cruz. Porque si no gana uno de ellos, entonces se habrá salvado antes de recibir a Racing en última fecha de una temporada que fue una pesadilla.

San Martín de San Juan se quedó en 28 puntos tras igualar de local en la noche del sábado con Lanús. Entonces si este domingo, desde las 19.20, Aldosivi no le gana de visitante a Banfield; o después desde las 21.30, Godoy Cruz no derrota a Atlético Tucumán, Newell’s automáticamente asegurará su permanencia en primera división.

Si bien los resultados favorecieron a Newell’s, todo fue posible porque el conjunto rojinegro se ayudó a sí mismo.

Newell’s preparó un partido para entorpecer el funcionamiento de Huracán y exprimir al máximo sus debilidades. Requería que los intérpretes respondieran al plan de Lucas Bernardi. Con mucha concentración, disciplina, rigor táctico, ataque vertical y pelotazos para Cocoliso González y las corridas de Luciano Herrera.

El entrenador estaba convencido de lo que había que hacer. Repitió la línea de cinco y volvió a confiar en los juveniles Facundo Guch y Valentino Acuña. Mandó a Ever Banega al banco, más allá de que lo metió en el segundo tiempo, pese a que lo tuvo a disposición porque le levantaron una de las dos fechas de suspensión.

Bernardi, que asumió en medio del temporal, mantuvo sus convicciones. Los futbolistas lo interpretaron y jugaron con oficio y actitud. Una señal que ya habían entregado la fecha pasada, aunque no alcanzó y perdieron 1 a 0 con Unión.

Sin margen de error

En Parque Patricios no existía el mínimo margen para el error. A esta altura del torneo, en las dos fechas finales en las que se define mantener la categoría, hubiese sido fatal una equivocación o un gol recibido en su propio arco. Hubiera golpeado duro en la postura de los futbolistas para mantener en pie lo ideado y en el ánimo de cada uno de ellos, acostumbrados a venirse abajo ante la mínima adversidad.

La presentación en el estadio Tomás Adolfo Ducó no daba esa clase de margen de error. Había que asumir el compromiso con la seriedad que lo exigía. Dejando todo, luchando. Lo internalizó el plantel. Actuó en consecuencia. Fue superior a Huracán.

Lo fue doblegando de a poco, logró el 2 a 0 y se aferró al resultado cuando todavía quedaba un tiempo por delante, apretujando con firmeza los 3 puntos.

Como se apretaron fuerte en los abrazos sus futbolistas una vez que concluyó el partido.

La presión por casi zafar de uno de los peores momentos en la historia de Newell’s estaba quedando atrás y esto explica incluso alguna que otra lágrima de los protagonistas. Fue una descarga emotiva.