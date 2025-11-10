La Capital | Ovación | Newell's

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

De gran partido en la victoria del fin de semana ante Huracán, el juvenil Leproso mostró sus sensaciones después de que la entidad deje atrás la chance de descenso

Hernán Cabrera

10 de noviembre 2025 · 10:44hs
Luca Reggiardo encabeza la carrera en un entrenamiento en Bella Vista. Fue un año donde aprendí mucho

Luca Reggiardo encabeza la carrera en un entrenamiento en Bella Vista. "Fue un año donde aprendí mucho", dijo el jugador de Newell's.

"Fue muy difícil hablar después del partido, son sensaciones muy complicadas, transitamos un mal momento", dijo conmovido por el triunfo ante Huracán el volante de Newell's Luca Regiardo, quien junto a Acuña y Guch pusieron la cara entre los pibes del club para lograr la tan ansiada salvación.

Los chicos de las inferiores saltaron a la cancha en el momento más crítico y allí es cuando aparece el sentimiento por los colores: "Nosotros amamos mucho este club, que es demasiado grande, y sacar esta victoria que necesitábamos mucho nos da una muestra de carácter. Estamos muy contentos".

"Terminé el partido muy emocionado, es un club que me dio un montón desde que llegué y duele vernos en esta situación. Ante Huracán fue un paso fundamental", expresó Regiardo con la salvación todavía a flor de piel.

"Lo trabajamos en la semana, con Valen Acuña nos conocemos de inferiores y por suerte salió bien", analizó sobre su trabajo en la mitad de cancha con Acuña y valoró en demasía la victoria ante el Globo. "En esta situación, los tres puntos ante Huracán fueron determinantes", señaló.

Jugar con tranquilidad

El mediocampista dejó en claro cómo se preparó el encuentro ante el Quemero con la presión encima de la lucha por el descenso. "En la semana trabajamos bien, tratamos de planificar bien el partido, enfocarnos en lo que podíamos controlar, dejando un poco de lado esa presión. La idea era tratar de jugar lo más tranquilo posible y creo que nos ayudó mucho en ese momento para que el triunfo se dé así", expresó.

Finalmente, Luca valora este 2025 en lo individual más allá de los malos momentos vividos en casi todo el año. "En lo personal estoy contento por la oportunidad de jugar los partidos que me tocó. Entrar, estar, acompañar, fue un año donde aprendí muchísimo, estoy contento por eso, pero más por el grupo con el que pasamos buenas y malas, siempre unidos y lo demostramos", afirmó.

