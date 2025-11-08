Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

El capitán y el director técnico valoraron el triunfo en Parque Patricios, agradecieron a los hinchas y dejaron el claro su pertenencia al club

Lucas Bernardi habla con Ever Banega antes de que el capitán entrara desde el banco de suplentes. Newell's se trajo un gran triunfo de Parque Patricios.

El partido entre Huracán y Newell's ya era historia. El equipo rojinegro acababa de imponerse por 2 a 0, un resultado que lo deja a un paso de asegurarse su continuidad en la primera división del fútbol argentino. Todo era alegría y emoción entre los jugadores y el cuerpo técnico. El alivio finalmente había llegado.

El primero que habló tras el pitazo final de Jorge Baliño fue el director técnico del equipo, Lucas Bernardi. Visiblemente aliviado con el resultado del partido, dijo -sin embargo que más que tranquilidad sentía desahogo. "Ver que los jugadores podían ganar, que tenían una oportunidad y la aprovecharon, es muy lindo", dijo.

El entrenador elogió la capacidad del equipo para sobreponerse en un momento tan difícil. "Los chicos se hacen cargo de esta situación tan compleja, pero el equipo también necesita de los grandes", sostuvo. Y añadió: "Necesitamos de todos para sacar esto adelante".

Frente a las cámaras de televisión, Bernardi no pudo evitar emocionarse al hablar de la victoria y del alivio que significa. "Estamos acá, tenemos que hacernos cargo y le ponemos el pecho", dijo antes de quebrarse.

Leer más: Newell's derrotó a Huracán: qué le falta al rojinegro para asegurar su plaza en primera división

Ever Banega: "Tengo que dar la cara"

Tampoco el capitán del equipo, Ever Banega, pudo gambetear las fuertes sensaciones que vivió el plantel en Parque Patricios. "Ganamos un partidazo", dijo y felicitó a sus compañeros. Sobre todo "a los chicos, que jugaron un partido como hombres sabiendo lo que estaba en juego".

Banega dijo que la victoria ante Huracán le dará mucha confianza al plantel rojinegro para afrontar el partido con Racing en el Coloso, el próximo fin de semana. Con un punto, el equipo del parque se asegurará la permanencia en la primera división.

Leer más: "A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera en Parque Patricios

"Estamos en un momento duro. La gente no se merecía esto y para mí es complicado hablar. Todos saben que soy hincha de este equipo. Por eso me emociono. No vine para esto, pero tengo que dar la cara", aseguró.

Finalmente, volvió a hablar de los hinchas. "Solo quiero agradecerle a la gente por el apoyo que nos da siempre a cambio de nada", expresó.