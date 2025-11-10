Santa Fe: reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Es por la violación y el asesinato de María Florencia Morello, ocurrido en 2005. Se cuenta con información del perfil genético del autor del hecho

Fiscalía General informó la apertura de la causa por el asesinato de María Florencia Morello, ocurrido en 2005 en Santa Fe.

La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, ordenó la reapertura de la causa que investiga la violación seguida de muerte de una joven ocurrida en 2005 en Santa Fe. La medida también comprende la incorporación del caso al Programa de Recompensas por lo cuál se ofrecen 25 millones de pesos para quien aporte información sobre el hecho.

María Florencia Morello tenía 21 años y era oriunda de Calchaquí. El 1º de octubre de 2005 fue a tacada a en la ciudad de Santa Fe cuando iba a su trabajo en el bar de la terminal de transportes. Una pareja la encontró herida en el ingreso de un edificio y murió días después en el hospital.

La causa se había archivado con pocos avances pero con un sospechoso. Se trata de un efectivo policial que luego fue desvinculado. Entre las posibles evidencias, se cuenta con la información del perfil genético del homicida, que puede ser cotejado con eventuales sospechosos.

Violencia de género

La resolución de la fiscal general Vranicich comprende reasignar la causa a la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad de Violencias de Género, Familiar y Sexual. En ese marco, sugirió el apoyo técnico del Laboratorio Forense Zona Norte del Organismo de Investigaciones.

La información sobre el perfil genético del autor del crimen puede ser crucial en la investigación. La Fiscalía General destaca que ese material, obtenido 8 días después del hecho, conserva utilidad para un posible entrecruzamiento de datos.

Vranicich se reunió con la mamá de la víctima, a quien puso en conocimiento sobre la medida tomada. En ese contexto el caso ingresó, por disposición del Ministerio de Justicia y Seguridad, al Programa de Recompensas. Se ofrecen 25 millones para quien aporte información concreta que conduzca al esclarecimiento de la causa.

Las vías para dar a conocer información pueden ser el 911 o vía mail con el MPA al correo [email protected].

Los datos de la causa

El 1º de octubre de 2005 por la mañana María Florencia Morello salió de su casa de Zavalla al 2800, barrio Roma de Santa Fe, rumbo a su trabajo en el bar de la terminal de esa ciudad. En el camino fue atacada en inmediaciones de un edificio de Irigoyen Freyre al 3000, a metros de una escuela.

La encontró un joven que dio aviso a la policía, a partir de lo cual la víctima fue trasladada al hospital Cullen. Los médicos la operaron de urgencia y la estabilizaron, pero su cuadro empeoró y a los cinco días la joven falleció.

En abril de 2013 un policía de 35 años fue aprehendido en la ciudad de Helvecia como sospechoso del crimen. Pero con el paso del tiempo el hombre fue desvinculado y la causa continuó sin un sospechoso hasta que se archivó.