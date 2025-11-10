La Capital | Policiales | causa

Santa Fe: reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Es por la violación y el asesinato de María Florencia Morello, ocurrido en 2005. Se cuenta con información del perfil genético del autor del hecho

10 de noviembre 2025 · 10:30hs
Fiscalía General informó la apertura de la causa por el asesinato de María Florencia Morello

Fiscalía General informó la apertura de la causa por el asesinato de María Florencia Morello, ocurrido en 2005 en Santa Fe. 

La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, ordenó la reapertura de la causa que investiga la violación seguida de muerte de una joven ocurrida en 2005 en Santa Fe. La medida también comprende la incorporación del caso al Programa de Recompensas por lo cuál se ofrecen 25 millones de pesos para quien aporte información sobre el hecho.

María Florencia Morello tenía 21 años y era oriunda de Calchaquí. El 1º de octubre de 2005 fue a tacada a en la ciudad de Santa Fe cuando iba a su trabajo en el bar de la terminal de transportes. Una pareja la encontró herida en el ingreso de un edificio y murió días después en el hospital.

>> Leer más: Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

La causa se había archivado con pocos avances pero con un sospechoso. Se trata de un efectivo policial que luego fue desvinculado. Entre las posibles evidencias, se cuenta con la información del perfil genético del homicida, que puede ser cotejado con eventuales sospechosos.

Violencia de género

La resolución de la fiscal general Vranicich comprende reasignar la causa a la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad de Violencias de Género, Familiar y Sexual. En ese marco, sugirió el apoyo técnico del Laboratorio Forense Zona Norte del Organismo de Investigaciones.

La información sobre el perfil genético del autor del crimen puede ser crucial en la investigación. La Fiscalía General destaca que ese material, obtenido 8 días después del hecho, conserva utilidad para un posible entrecruzamiento de datos.

>>Leer más: Femicidio confeso: un hombre quedó detenido por asesinar a su pareja y ocultar el cadáver

Vranicich se reunió con la mamá de la víctima, a quien puso en conocimiento sobre la medida tomada. En ese contexto el caso ingresó, por disposición del Ministerio de Justicia y Seguridad, al Programa de Recompensas. Se ofrecen 25 millones para quien aporte información concreta que conduzca al esclarecimiento de la causa.

Las vías para dar a conocer información pueden ser el 911 o vía mail con el MPA al correo [email protected].

Los datos de la causa

El 1º de octubre de 2005 por la mañana María Florencia Morello salió de su casa de Zavalla al 2800, barrio Roma de Santa Fe, rumbo a su trabajo en el bar de la terminal de esa ciudad. En el camino fue atacada en inmediaciones de un edificio de Irigoyen Freyre al 3000, a metros de una escuela.

>> Leer más: Santa Fe: cayó el sospechoso de matar a una estudiante

La encontró un joven que dio aviso a la policía, a partir de lo cual la víctima fue trasladada al hospital Cullen. Los médicos la operaron de urgencia y la estabilizaron, pero su cuadro empeoró y a los cinco días la joven falleció.

En abril de 2013 un policía de 35 años fue aprehendido en la ciudad de Helvecia como sospechoso del crimen. Pero con el paso del tiempo el hombre fue desvinculado y la causa continuó sin un sospechoso hasta que se archivó.

Noticias relacionadas
Este jueves comienza el juicio por la causa Cuadernos, en la que la expresidenta Cristina Fernández Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados

Con Cristina Kirchner conectada por Zoom, este jueves comienza el juicio por la causa Cuadernos

La expresidenta deberá conectarse al juicio desde su lugar de detención domiciliaria, en la ciudad de Buenos Aires.

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo junto a 86 acusados

Marcelo Bailaque. El exjuez federal pisó la causa del robo de 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán durante 14 años.

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

El gobierno provincial puso a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Unidad Regional II de la Policía.

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Lo último

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Su último cargo fue como jefe de la UR III del departamento Belgrano. Lo designaron tras las detenciones de jefes en la causa de fraude con combustibles

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Ovación
Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina
La Ciudad

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario