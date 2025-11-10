Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias

Con 150 expositores y dos jornadas de charlas, talleres y propuestas interactivas, el festival de sustentabilidad cerró su debut en la Ex Rural con alta participación y foco en economía circular, consumo responsable y medición de huella de carbono.

Durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, Bioferia realizó su primera edición en Rosario y reunió a más de 12.000 visitantes en el predio de la Ex Rural. La propuesta combinó innovación, comunidad y naturaleza en un formato familiar, con espacios de experiencias, música en vivo y oferta gastronómica saludable.

El festival integró movilidad , moda circular , cosmética natural , gastronomía consciente , construcción y bienestar , con más de 150 expositores de distintas ciudades del país. Además de la muestra de productos, se dictaron talleres y se programaron actividades lúdicas para infancias.

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Copia-de-DSC07707

Charlas, talleres y experiencias

A lo largo de las dos jornadas, los escenarios recibieron charlas sobre alimentación, innovación ambiental y economía circular. Hubo también espacios participativos para reconectar con la naturaleza y revisar hábitos cotidianos, con foco en prácticas de consumo responsables.

Copia-de-DSC05531

Gestión ambiental y montaje con materiales reciclados

La organización destacó la clasificación de residuos, el uso de materiales reciclados y la medición de huella de carbono como criterios de trabajo. Toda la ambientación se construyó con residuos reciclados del Cumbión del Paraná, en línea con los objetivos del encuentro.

Embed View this post on Instagram A post shared by Bioferia (@bio.feria)

Rosario, escena de la transición sustentable

Con alta asistencia y participación activa del público, la edición rosarina reafirmó el interés local por propuestas vinculadas a la sustentabilidad y la regeneración. Para la organización, el resultado confirma que la transición hacia modos de vida más sostenibles “ya es una realidad en movimiento” en la ciudad.

Copia-de-DSC05508

Próximas fechas y convocatorias

Bioferia anunció que continuará su calendario en distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica, con convocatorias abiertas para expositores y sponsors. Más información en bioferia.info.

Qué es Bioferia

Bioferia es un festival de sustentabilidad y regeneración que reúne a personas, marcas y organizaciones orientadas a un estilo de vida consciente. A través de experiencias, contenidos y propuestas innovadoras, promueve la transición hacia un futuro más sostenible y en armonía con la naturaleza.