La Capital | Ovación | descensos

Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Tres equipos lucharán por la permanencia en la última fecha del Clausura, para sentenciar cuáles serán los dos que jugarán en la Primera Nacional el próximo año

10 de noviembre 2025 · 14:26hs
Aldosivi

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz definirán los dos descensos.

Newell's respira aliviado tras confirmar su permanencia en primera división a falta de solamente una fecha para decretarse los dos descensos a la Primera Nacional. La victoria ante Huracán lo alejó del fondo y le aseguró su lugar en 2026, pero todavía queda una apasionante definición este fin de semana.

Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentarán en una verdadera final, mientras que Godoy Cruz deberá ir a buscar una victoria para soñar con la posibilidad de continuar en la máxima categoría del fútbol argentino.

La ardua lucha cuenta con un condimento extra, ya que existen chances concretas de que haya una igualdad de puntos, la cual el reglamento de la AFA establece que llevaría a que el descenso se defina con un partido de desempate, tal como ocurrió en 2023 entre Gimnasia y Colón, con la caída del Sabalero.

En caso de que un equipo ocupe el último puesto tanto en la tabla anual como en los promedios, descenderá por el promedio, por lo que el otro descenso se determinará por el penúltimo puesto de la tabla anual (el que menos puntos cosechó de las 32 fechas del año, entre las fases regulares del Apertura y del Clausura).

Quiénes están en la zona roja

Antes de disputarse la 16ª fecha del torneo Clausura, San Martín de San Juan se ubica en el 30º puesto de los promedios y ocupa la primera plaza de descenso directo a la Primera Nacional.

Además, el Verdinegro está igualado en puntos (28 unidades) con Godoy Cruz en la tabla anual, ambos en la última posición. Como los sanjuaninos ya descenderían por promedios, el Tomba es quien también perdería la categoría por la tabla anual.

San Juan
San Martín de San Juan y Godoy Cruz están obligados a ganar para salvarse.

San Martín de San Juan y Godoy Cruz están obligados a ganar para salvarse.

En tanto, los cuyanos cuentan con la única esperanza de relegar a Aldosivi, que con 30 puntos mantiene la categoría por el momento. Estos son los únicos tres equipos que pueden descender.

Dos partidos, dos descensos

Para definir los dos descensos de este 2025, se deberán disputar dos partidos de la última jornada en simultáneo: Aldosivi vs. San Martín de San Juan y Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra.

Al enfrentarse entre sí el Tiburón y el Verdinegro, Sarmiento de Junín ya está matemáticamente salvado del descenso por promedios, ya que solamente podría ser superado por los marplatenses. El ganador del cruce se salvará por promedios, aunque podría tener que esperar para celebrar.

>> Leer más: Lionel Messi sorprendió con un posteo en Barcelona: "Ojalá algún día pueda volver"

Dos de estos tres equipos perderán la categoría. Aldosivi es el único que depende de sí mismo y Godoy Cruz solamente puede ilusionarse con disputar un desempate.

Aldosivi 2025
Un triunfo de Aldosivi sentenciaría al Tomba y al Verdinegro.

Un triunfo de Aldosivi sentenciaría al Tomba y al Verdinegro.

Qué resultados necesita cada uno para salvarse

Un triunfo de Aldosivi como local ante San Martín le asegura su permanencia en primera división el próximo año, aunque con un empate también podría cumplir con su objetivo, siempre y cuando no gane Godoy Cruz. Una derrota relegaría al Tiburón al descenso por promedio.

Por su parte, San Martín necesita ganar en Mar del Plata y esperar que Godoy Cruz no supere a Riestra en Mendoza. Si ambos ganan sus partidos, disputarían un desempate por la permanencia. Cualquier resultado que no sea una victoria confirmaría su descenso por promedio.

Godoy Cruz llega con el agua al cuello. El Tomba está obligado a ganarle a Riestra, que buscará un boleto a la próxima Copa Libertadores, y esperar alguno de los siguientes resultados: empate entre Aldosivi y San Martín o triunfo de los sanjuaninos. La igualdad lo llevaría a un desempate con el Tiburón, mientras que un triunfo del Verdinegro llevará la definición a un clásico de cuyo por la permanencia.

Noticias relacionadas
La hinchada de Central copó el estadio el último viernes.

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Las bajas se deben a trámites sanitarios para entrar al país africano

Tres jugadores de la selección argentina fueron desafectados para el amistoso con Angola

Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026, pero antes tendrá tres carreras para cerrar el año.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Luca Reggiardo encabeza la carrera en un entrenamiento en Bella Vista. Fue un año donde aprendí mucho, dijo el jugador de Newells.

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Lo último

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Cámaras y gremios del sector apuntaron contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. Además, advierten falta de choferes en el turno noche

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
La Ciudad

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Ovación
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Con Newells ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional"

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios