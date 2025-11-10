Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Tres equipos lucharán por la permanencia en la última fecha del Clausura, para sentenciar cuáles serán los dos que jugarán en la Primera Nacional el próximo año

Newell's respira aliviado tras confirmar su permanencia en primera división a falta de solamente una fecha para decretarse los dos descensos a la Primera Nacional. La victoria ante Huracán lo alejó del fondo y le aseguró su lugar en 2026, pero todavía queda una apasionante definición este fin de semana .

Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentarán en una verdadera final , mientras que Godoy Cruz deberá ir a buscar una victoria para soñar con la posibilidad de continuar en la máxima categoría del fútbol argentino .

La ardua lucha cuenta con un condimento extra, ya que existen chances concretas de que haya una igualdad de puntos , la cual el reglamento de la AFA establece que llevaría a que el descenso se defina con un partido de desempate , tal como ocurrió en 2023 entre Gimnasia y Colón, con la caída del Sabalero.

En caso de que un equipo ocupe el último puesto tanto en la tabla anual como en los promedios, descenderá por el promedio, por lo que el otro descenso se determinará por el penúltimo puesto de la tabla anual (el que menos puntos cosechó de las 32 fechas del año, entre las fases regulares del Apertura y del Clausura).

Quiénes están en la zona roja

Antes de disputarse la 16ª fecha del torneo Clausura, San Martín de San Juan se ubica en el 30º puesto de los promedios y ocupa la primera plaza de descenso directo a la Primera Nacional.

Además, el Verdinegro está igualado en puntos (28 unidades) con Godoy Cruz en la tabla anual, ambos en la última posición. Como los sanjuaninos ya descenderían por promedios, el Tomba es quien también perdería la categoría por la tabla anual.

San Juan San Martín de San Juan y Godoy Cruz están obligados a ganar para salvarse.

En tanto, los cuyanos cuentan con la única esperanza de relegar a Aldosivi, que con 30 puntos mantiene la categoría por el momento. Estos son los únicos tres equipos que pueden descender.

Dos partidos, dos descensos

Para definir los dos descensos de este 2025, se deberán disputar dos partidos de la última jornada en simultáneo: Aldosivi vs. San Martín de San Juan y Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra.

Al enfrentarse entre sí el Tiburón y el Verdinegro, Sarmiento de Junín ya está matemáticamente salvado del descenso por promedios, ya que solamente podría ser superado por los marplatenses. El ganador del cruce se salvará por promedios, aunque podría tener que esperar para celebrar.

Dos de estos tres equipos perderán la categoría. Aldosivi es el único que depende de sí mismo y Godoy Cruz solamente puede ilusionarse con disputar un desempate.

Aldosivi 2025 Un triunfo de Aldosivi sentenciaría al Tomba y al Verdinegro.

Qué resultados necesita cada uno para salvarse

Un triunfo de Aldosivi como local ante San Martín le asegura su permanencia en primera división el próximo año, aunque con un empate también podría cumplir con su objetivo, siempre y cuando no gane Godoy Cruz. Una derrota relegaría al Tiburón al descenso por promedio.

Por su parte, San Martín necesita ganar en Mar del Plata y esperar que Godoy Cruz no supere a Riestra en Mendoza. Si ambos ganan sus partidos, disputarían un desempate por la permanencia. Cualquier resultado que no sea una victoria confirmaría su descenso por promedio.

Godoy Cruz llega con el agua al cuello. El Tomba está obligado a ganarle a Riestra, que buscará un boleto a la próxima Copa Libertadores, y esperar alguno de los siguientes resultados: empate entre Aldosivi y San Martín o triunfo de los sanjuaninos. La igualdad lo llevaría a un desempate con el Tiburón, mientras que un triunfo del Verdinegro llevará la definición a un clásico de cuyo por la permanencia.