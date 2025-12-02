La Capital | Ovación | Central

Fue jugador y director técnico de Central y ahora dirigirá a un grande que conquistó tres veces la Libertadores

Este año trabajó en Liga de Quito hasta mitad de año. Ahora acaba de asumir en un grande de Sudamérica que también ganó una Copa Intercontinental

2 de diciembre 2025 · 14:03hs
Pablo Vitamina Sánchez al llegar a Asunción. El ex-Central será el entrenador de Olimpia. 

Pablo "Vitamina" Sánchez al llegar a Asunción. El ex-Central será el entrenador de Olimpia. 

Jugó en Central y en los Países Bajos. También fue entrenador del Canalla, aunque sus mejores años como director técnico los vivió en Chile, donde dirigió a varios equipos. A mitad de año se fue de Liga de Quito porque una declaración suya no cayó bien en la hinchada. Se puso de acuerdo con los directivos y rompió el contrato.

Ahora es el nuevo entrenador de Olimpia, el paraguayo que ganó tres veces la Copa Libertadores y una la Intercontinental. El rosarino Pablo Sánchez será el sucesor de un histórico del fútbol guaraní: Ever Hugo Almeida.

“Esta no fue una elección improvisada, fue muy analizada y con un proyecto a futuro”, aseguró el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, al presentarlo.

"Orgulloso de estar en Olimpia"

Vitamina, visiblemente emocionado, agradeció la oportunidad de dirigir al club más ganador del Paraguay, que fue campeón intercontinental en 1979, y expresó su ilusión por este nuevo desafío: “Estoy feliz y orgulloso, tanto yo como mi cuerpo técnico, de asumir en Olimpia”, afirmó.

Leer más: Central: los primeros tres años de Gonzalo Belloso superan en títulos y clásicos a los de Víctor Vesco

La llegada de Vitamina a Olimpia marca el inicio de un nuevo ciclo para un club que viene de una temporada muy negativa en lo deportivo y que busca recomponerse. El objetivo es volver a ser competitivo en 2026 para afrontar el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.

En 2004, cuando era jugador, Vitamina enfrentó dos veces con Central a Olimpia en la Copa Libertadores. El canalla ganó en Asunción y en Rosario, y en el Gigante él marcó los dos goles de la victoria canalla. "Ese año viví en carne propia lo que es la hinchada de Olimpia, así que estoy ansioso por debutar", dijo ahora el director técnico.

Noticias relacionadas
Apuestas online. Referentes de Newells y Central adhieren a la campaña de concientización para adolescentes. 

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

Tanto Ignacio Malcorra (38 años) como Angel Di María (37) anotaron siete goles cada uno tomando en cuenta las tres competiciones que disputó Central en 2025.

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

David Oggero, entrenador de arqueros de Central, posa con la Copa de la Liga 2025 junto a Damián Fernández, Jorge Broun y Axel Werner.

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

A Jorge Sampaoli le gusta Alejo Veliz, pero el delantero de Central vale casi 14 millones de euros, según la tasación del dueño de su pase: el Tottenham. 

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Ver comentarios

Las más leídas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Lo último

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

El Palacio Vasallo tratará este jueves la prórroga del régimen que permite ajustar la tarifa sin votación de los ediles. El oficialismo señala que la ausencia de aportes nacionales obliga a mantener la herramienta en manos del Ejecutivo

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027
Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping
Información General

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Ovación
Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales
Ovación

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Jugó en Central y Boca, tuvo un mal comienzo en Brasil y ahora la rompe gracias a un DT argentino

Jugó en Central y Boca, tuvo un mal comienzo en Brasil y ahora la rompe gracias a un DT argentino

Policiales
Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

La Ciudad
Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027
La Ciudad

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático
Información general

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait