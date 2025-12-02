Fue jugador y director técnico de Central y ahora dirigirá a un grande que conquistó tres veces la Libertadores

Este año trabajó en Liga de Quito hasta mitad de año. Ahora acaba de asumir en un grande de Sudamérica que también ganó una Copa Intercontinental

Jugó en Central y en los Países Bajos. También fue entrenador del Canalla, aunque sus mejores años como director técnico los vivió en Chile, donde dirigió a varios equipos. A mitad de año se fue de Liga de Quito porque una declaración suya no cayó bien en la hinchada. Se puso de acuerdo con los directivos y rompió el contrato.

Ahora es el nuevo entrenador de Olimpia, el paraguayo que ganó tres veces la Copa Libertadores y una la Intercontinental. El rosarino Pablo Sánchez será el sucesor de un histórico del fútbol guaraní: Ever Hugo Almeida.

“Esta no fue una elección improvisada, fue muy analizada y con un proyecto a futuro”, aseguró el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, al presentarlo.

Vitamina, visiblemente emocionado, agradeció la oportunidad de dirigir al club más ganador del Paraguay, que fue campeón intercontinental en 1979, y expresó su ilusión por este nuevo desafío: “Estoy feliz y orgulloso, tanto yo como mi cuerpo técnico, de asumir en Olimpia”, afirmó.

La llegada de Vitamina a Olimpia marca el inicio de un nuevo ciclo para un club que viene de una temporada muy negativa en lo deportivo y que busca recomponerse. El objetivo es volver a ser competitivo en 2026 para afrontar el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.

En 2004, cuando era jugador, Vitamina enfrentó dos veces con Central a Olimpia en la Copa Libertadores. El canalla ganó en Asunción y en Rosario, y en el Gigante él marcó los dos goles de la victoria canalla. "Ese año viví en carne propia lo que es la hinchada de Olimpia, así que estoy ansioso por debutar", dijo ahora el director técnico.