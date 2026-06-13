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Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Drama judicial, tensión escolar y un thriller cargado de misterio lideran las recomendaciones más vistas por los usuarios en la plataforma

13 de junio 2026 · 08:00hs
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Los colores del mal: Negro es uno de los títulos más elegidos por los usuarios para este fin de semana

"Los colores del mal: Negro" es uno de los títulos más elegidos por los usuarios para este fin de semana

Netflix volvió a captar la atención de sus suscriptores con una nueva tanda de estrenos que rápidamente escaló al ranking de los contenidos más vistos. Entre dramas basados en historias de superación, producciones coreanas cargadas de acción y thrillers oscuros repletos de secretos, la plataforma ofrece opciones para todos los gustos.

Elegir qué ver en Netflix no siempre resulta sencillo. La cantidad de títulos disponibles crece cada semana y encontrar una serie que realmente valga la pena puede convertirse en una tarea complicada. Sin embargo, los propios usuarios suelen marcar el camino con sus preferencias y convertir algunas producciones en fenómenos virales.

Para quienes buscan una maratón de fin de semana, estas tres series ya generan conversación en redes sociales y se posicionan entre las más recomendadas del catálogo.

>> Leer más: Netflix hará en España una serie basada en "Nueve reinas" con un actor de "La casa de papel"

Estrenos imperdibles en Netflix

"Perdiendo el juicio"

Una de las novedades más comentadas de junio es "Perdiendo el juicio", una serie española que combina drama, conflictos familiares y superación personal.

La historia sigue a Amanda Torres Holgado, una prestigiosa abogada que construyó una carrera marcada por el éxito profesional. Sin embargo, todo cambia durante un juicio clave cuando sufre un episodio relacionado con su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), situación que afecta su desempeño y expone públicamente una problemática personal que hasta entonces permanecía oculta.

A partir de ese momento, Amanda pierde prestigio dentro del ámbito judicial y debe reconstruir su vida profesional desde cero en un entorno mucho más complejo y desafiante.

La producción aborda temas como la salud mental, la presión laboral y la capacidad de reinventarse después de una caída inesperada.

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"Así aprenderás"

Netflix continúa apostando por los dramas coreanos y una de sus incorporaciones más destacadas es "Así aprenderás", una serie que mezcla acción, tensión y problemáticas sociales.

La trama se desarrolla en un sistema educativo atravesado por la violencia y sigue a un grupo especial de inspectores encargados de intervenir en escuelas donde los casos de acoso escolar y agresiones se volvieron habituales.

Su misión consiste en restablecer el orden mediante métodos poco convencionales, enfrentándose tanto a estudiantes conflictivos como a familias y autoridades que buscan ocultar distintos abusos.

La producción pone el foco en temas como el bullying extremo, la violencia juvenil y la manipulación de padres y directivos.

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"Los colores del mal: Negro"

Para los amantes del suspenso, "Los colores del mal: Negro" aparece como una de las propuestas más atrapantes del catálogo.

La historia sigue al fiscal Leopold Bilski, quien llega a un pequeño pueblo polaco para investigar un caso que parece simple, pero que rápidamente revela una trama mucho más oscura.

Todo comienza con la desaparición de un niño y el hallazgo de un cuerpo en un bosque con signos vinculados a un supuesto ritual. A medida que avanza la investigación, el fiscal descubre secretos ocultos durante años por miembros de la comunidad, autoridades locales e incluso referentes religiosos.

Con una atmósfera oscura, giros inesperados y una narrativa típica de los thrillers europeos, la producción promete mantener la tensión hasta el último episodio.

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