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Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Se trata del primer arresto en el cordón industrial con el uso de nueva tecnología. El sospechoso de 31 años está ligado a una banda delictiva regional

13 de junio 2026 · 10:18hs
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Un detenido en San Lorenzo por robo calificado

Foto: gobierno de la provincia de Santa Fe

Un detenido en San Lorenzo por robo calificado

Detuvieron este viernes en San Lorenzo a un hombre de 31 años acusado de integrar una banda señalada por robos calificados en toda la región. En particular, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe lo apresó mediante el sistema Lince, una herramienta tecnológica clave para procesar imágenes.

Los procedimientos se realizaron en la cabecera departamental y en Fray Luis Beltrán. Los operativos corresponden a una causa por la que ya había personas detenidas y se habían recuperado elementos sustraídos durante uno de los episodios investigados.

Robo calificado en San Lorenzo

La investigación se inició el pasado 6 de mayo a raíz de un hecho ocurrido en la ciudad de San Lorenzo, cuando una mujer de 53 años fue abordada por delincuentes armados al salir de su vivienda en Sargento Cabral al 700. En ese momento, los autores le arrebataron su teléfono celular, un bolso con documentación y otros efectos personales de valor.

>> Leer más: Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio

En una primera etapa de la investigación, el Comando Radioeléctrico y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) llevaron adelante distintos procedimientos que permitieron la aprehensión de personas presuntamente vinculadas al hecho en Fray Luis Beltrán y Ricardone. Asimismo, durante esas intervenciones lograron recuperar parte de los elementos sustraídos.

Primera detención en San Lorenzo con el sistema Lince

Posteriormente, y a partir del trabajo investigativo que incluyó el análisis de registros aportados por el sistema Lince, imágenes de cámaras de seguridad privadas y diversas tareas de campo, las autoridades identificaron a otros sospechosos y domicilios de interés para la causa.

Como resultado de estas tareas, este viernes se realizaron allanamientos en Corrientes al 1200 (San Lorenzo) y French al 700 (Fray Luis Beltrán). Así quedó detenido Matías Lionel D., de 31 años. Además, secuestraron un teléfono celular y una notebook, elementos que serán incorporados a la investigación.

De acuerdo con el registro oficial, el detenido estaría vinculado no sólo al robo calificado contra la mujer, sino también a otro hecho similar registrado durante mayo en un maxikiosco de bulevar Urquiza y Paraíso. Por disposición de la fiscal Melisa Serena, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el sospechoso fue trasladado a dependencias policiales y quedó a disposición de la Justicia provincial.

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