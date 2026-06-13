Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por intentar secuestrar a una niña de 6 años

Leonardo Venegas fue acusado por abuso infantil. Tras la noticia, el futbolista de Tottenham se sumó a la concentración de la selección argentina

El medio hermano de Marcos Senesi fue declarado culpable en un tribunal de Miami por el intento de secuestro de una nena de 6 años. El youtuber Leonardo Venegas , más conocido como Ácido MC , también fue acusado por abuso infantil en Estados Unidos.

En medio de la repercusión que tuvo el fallo, el futbolista de Tottenham llegó este sábado a la madrugada a la concentración de la selección argentina en Kansas , para su debut mundialista. Vale recordar que el defensor fue convocado a último momento por Lionel Scaloni tras de la lesión de Leonardo Balerdi .

La resolución de la causa contra el otro hijo de la madre de Senesi se refiere a un episodio registrado el 4 de julio de 2023, en medio de los festejos por el Día de la Independencia en Estados Unidos, en Miami-Dade. La víctima, una nena de 6 años, estaba mirando los fuegos artificiales cuando Venegas se acercó a ella, la tomó del brazo y comenzó a arrastrarla.

No obstante, la menor se resistió, forcejeó y lo mordió. Antes de irse del lugar, el youtuber le dio una cachetada a la niña , por lo que la Justicia también lo encontró culpable por el delito de abuso infantil.

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En este marco, la fiscalía presentó grabaciones de cámaras de seguridad que ubicaban al imputado recorriendo la zona en las fechas señaladas. No obstante, en su declaración, el hermano del jugador se declaró inocente y tildó a la víctima de "mentirosa".

Senesi llegó a la concentración con la selección argentina

Este sábado a la madrugada, el futbolista llegó a la concentración del equipo dirigido por Scaloni y ya se prepara para disputar el Mundial 2026. Senesi viajó desde Ibiza, España, donde se encontraba de vacaciones, hasta Kansas con varias escalas intermedias.

"Contento de esta oportunidad, muy feliz, la quiero disfrutar al máximo. Estaba entrenándome con una gran expectativa. No tuve contacto de nada hasta último momento. Agradecido por la oportunidad", expresó el jugador tras aterrizar. En sus declaraciones no se refirió a su medio hermano ni a las acusaciones.