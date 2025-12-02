Jugó poco en Central, tuvo un mal comienzo en Brasil y ahora la rompe gracias a un DT argentino

Su pase pertenece al Ajax, aunque está a préstamo en un equipo brasileño. Cometió muchos errores al principio, pero ahora se consolidó

Gastón Avila se inició en Morning Star y pasó por Tiro Federal y Central. Ahora está jugando muy bien en Fortaleza.

El Brasileirao está llegando a su fin. Al campeonato brasileño le quedan dos fechas en las que se definirá casi todo, desde el campeón hasta los cuatro descensos más los clasificados a las copas internacionales. Y en este tramo final, un ex- Central logró un protagonismo importante.

Se trata del rosarino Gastón Ávila, el defensor que se inició en Morning Star, pasó a Tiro Federal y terminó en Central gracias a un acuerdo entre estos últimos dos clubes.

Luego su carrera siguió en Boca y más tarde en el Ajax, aunque desde principios de año está a préstamo en Fortaleza, un club del norte de Brasil que históricamente no tuvo un gran protagonismo en el fútbol de ese país pero que en los últimos años ganó títulos y jugó la Copa Libertadores, de la mano de un ex-Newell's, Juan Pablo Vojvoda.

Para Fortaleza fue un año duro. Los malos resultados de comienzos de año llevaron al club a despedir a Vojvoda. Llegó Renato Paiva, un entrenador brasileño que duró muy poco. Y desde hace un par de meses el equipo está al mando de otro argentino: Martín Palermo.

Fortaleza resurge y Avila la rompe

Aunque el equipo estuvo sumido en zona de descenso durante buena parte del Brasileirao, en las últimas fechas logró encadenar buenos resultados y ahora tiene posibilidades de mantener la categoría. Para eso fue clave la llegada de Palermo, y también una decisión del técnico: darle continuidad y confianza a Avila, que a principios de temporada no tuvo un buen desempeño y cometió errores que le costaron caro al equipo.

El último fin de semana, Avila fue clave en la victoria de Fortaleza ante Atlético Mineiro, un resultado que le permite respirar al equipo cuando quedan dos fechas. Todavía puede irse al descenso, pero no está condenado ni mucho menos.

Avila decoró su buena actuación con el gol del triunfo ante el Galo de Jorge Sampaoli. Y tanto el público de Fortaleza como la prensa se lo reconocieron.

"No empecé bien en Fortaleza, no pude ofrecerle al equipo lo que le ofrezco hoy. Sufrí una lesión grave (en 2024) y mi adaptación a Brasil fue un proceso largo. Pero hoy me siento importante y lo estoy demostrando", dijo Avila después de la victoria contra el Mineiro.

"Palermo me dio confianza"

Para su levantada fue clave el entrenador argentino, quien le dio confianza y lo ratificó como titular. "Mi relación con él es excelente. Me dio la confianza que necesitaba. Habla de errores y aciertos. Y se lo transmite a todo el equipo", contó el defensor.

Mi adaptación a Brasil fue un proceso largo. Pero hoy me siento importante y lo estoy demostrando

Respecto a su futuro, el defensor que pasó de Central a Boca afirmó: "Es difícil decir si me quedaré en 2026. Lo que quiero es dejar a Fortaleza en la serie A. Estoy trabajando para ello, esforzándome al máximo". Y añadió: "No sé qué pasará con mi carrera el año que viene. Si es en Fortaleza, me quedaré con mucho cariño porque recibí el cariño de mucha gente. Me gustaría seguir en Fortaleza, pero eso ya lo veremos más adelante".

