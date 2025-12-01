La Capital | La Ciudad | apuestas online

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

La iniciativa de Lotería de Santa Fe también incluye a los principales referentes de Colón y Unión de la capital provincial

1 de diciembre 2025 · 09:27hs
Jugadores de Rosario Central, Newell’s Old Boys, Colón y Unión de Santa Fe participan activamente aportando su voz, su imagen y su referencia positiva ante miles de jóvenes, para fortalecer un mensaje contundente y necesario: apostar siendo menor de edad #No GARPA. La campaña #NO GARPA se constituyó como una sólida línea impulsada por la Lotería de Santa Fe y el Gobierno provincial, con el propósito central de desalentar el acceso temprano al juego mediante las apuestas online y a promover hábitos responsables.

En esta segunda parte, la campaña profundiza su mirada, poniendo nuevamente en el centro a los jóvenes, quienes hoy están expuestos a estímulos digitales, plataformas no autorizadas y contenidos que muchas veces banalizan conductas de riesgo sin mostrar sus consecuencias reales. En este contexto, el rol de los clubes y de los futbolistas resulta clave. Las instituciones deportivas de Santa Fe representan no solo un patrimonio cultural e identitario, sino también un canal privilegiado para llegar a la comunidad con un mensaje de alto impacto.

La participación voluntaria de los jugadores constituye un aporte invaluable. Su compromiso demuestra que la responsabilidad social no es un concepto abstracto, sino una acción concreta que atraviesa al deporte profesional y que puede transformar positivamente la conducta de miles de jóvenes.

La campaña #NO GARPA fue diseñada con una estrategia integral que combina piezas audiovisuales, intervenciones en redes sociales, contenidos educativos y presencia territorial en escuelas, clubes de barrio y eventos deportivos organizados en toda la provincia. En línea con las políticas impulsadas por el Gobierno provincial, la Lotería de Santa Fe continúa fortaleciendo un enfoque transversal de juego responsable. Esto incluye acciones de regulación, control, educación, asistencia y comunicación pública.

El objetivo no es solo prohibir, sino acompañar, orientar y brindar herramientas para que la sociedad comprenda que el juego debe ser una actividad recreativa, segura, regulada y exclusivamente para adultos.

Un mensaje de los deportistas para los jóvenes

El apoyo de Rosario Central, Unión, Colón y Newell’s Old Boys no solo otorga masividad a la campaña, sino que reafirma la importancia del trabajo conjunto entre instituciones públicas y entidades deportivas de gran arraigo comunitario.

La Lotería de Santa Fe expresa su profundo agradecimiento a los futbolistas y a las comisiones directivas de los cuatro clubes por sumarse, una vez más, de manera desinteresada.

“En tiempos donde la imagen pública tiene un valor enorme, su decisión de involucrarse demuestra un compromiso genuino con la comunidad y al mismo tiempo creemos que la colaboración permanente entre instituciones contribuye a fortalecer la prevención y a consolidar un mensaje coherente” expresó el vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe Daniel Di Lena.

Política institucional de la Lotería de Santa Fe

Desde la Lotería de Santa Fe señalan que la campaña #NO GARPA seguirá creciendo, ampliando sus herramientas, actualizando sus contenidos y buscando interpelar a las nuevas generaciones desde el lenguaje que consumen y los ámbitos que habitan.

“La prevención de las apuestas en menores de edad es un tema que exige continuidad, creatividad y participación colectiva. Contar con el respaldo desinteresado de los clubes que participaron de la campaña no puede más que llenarnos de orgullo. El compromiso de los jugadores para dejarle el mensaje a los jóvenes nos hace sentir muy agradecidos y comprometidos, con las acciones que la campaña impulsa.

“Como nos pidió el Gobernador Maximiliano Pullaro desde que asumimos, vamos a seguir afrontando los desafíos complejos que la prevención supone en materia de apuestas digitales ilegales y clandestinas, es un objetivo de nuestra gestión” manifestó Daniel Di Lena, máxima autoridad del organismo que impulsa la campaña.

Qué jugadores se sumaron a la campaña

Lotería de Santa Fe agradece profundamente la participación de los clubes, sus autoridades y sus respectivos futbolistas. Por Rosario Central: Alejo Véliz – Jorge Broun – Gaspar Duarte y Juan Cruz Komar. Por Colón de Santa Fe: Tomás Paredes – Iván Ojeda – Federico Jourdán – Conrado Ibarra y Zahir Yunis.

Por Newells Old Boys de Rosario: David Sotelo – Lucas Regiardo – Alejo Montero – Facundo Guch y Valentino Acuña. Por Unión de Santa Fe: Santiago Grella – Agustín Colazo – Valentín Fascendini – Maizon Rodríguez y Misael Aguirre.

