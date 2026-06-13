En la sonrisa del Dibu Martínez se advierte titularidad en el debut de Argentina en el Mundial

El arquero trabajó normal y tras la práctica tiró un "todo bien" que ilusiona a Scaloni. Salvo Tragliafico, todos los "tocados" trabajaron de manera normal

Di Martínez viene trabajando día a día para recuperarse de la fractura en el dedo y Scaloni lo tendría óptimo para el debut.

En Argentina , cada entrenamiento va entregando señales respecto a lo que puede ser el equipo de la selección en el debut del próximo martes ante Argelia . En lo poco que se pudo apreciar de la práctica, el foco se puso en Emiliano Martínez , quien dio señales de que si todo sigue como hasta ahora podría estar en el primer partido.

Pero esa no fue la única buena para el entrenador Lionel Scaloni , quien vio cómo varios futbolistas que venían trabajando de manera diferenciada ya pudieron moverse a la par del grupo. Son los casos de Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nicolás Paz, Nicolás González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel .

La evolución del Dibu Martínez siempre estuvo bajo la lupa del cuerpo técnico, ya que se trata de uno de los varios futbolistas que llegaron “tocados” a Estados Unidos. Había que recuperarlo de una fractura en el dedo anular de la mano derecha.

Y de viernes a sábado hubo un cambio sustancial, nada que asegure su presencia el martes por noche en Kansas City , pero sí que entregó buenas señales. ¿Qué sucedió? Tras ese viernes en el que en un determinado momento se sacó los guantes con evidente signos de dolor, en la práctica del sábado la cosa fue para mejor .

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En ese entrenamiento Dibu no sólo fue exigido con algo más de intensidad, con trabajo ya debajo del arco, sino que cuando caminó hacia el gimnasio lo hizo con buen semblante, sonriendo. “Todo bien”, tiró a la pasada el arquero de Aston Villa.

Dibu2 Este sábado, Dibu Martínez realizó trabajos más exigentes y bajo los tres palos. El arquero respondió de manera satisfactoria.

Dibu tiene apenas tres días más para recuperar por completo esa mano derecha y hasta que no haya confirmación por parte de Scaloni no se sabrá si podrá ser de la partida el martes contra Argelia, pero más allá de eso hay señales que van apareciendo y la de este sábado fueron claramente positivas.

Senesi ya está en el campamento argentino

Este entrenamiento contó con una cara nueva, la de Marcos Senesi, el defensor que Scaloni convocó de última tras la baja de Leonardo Balerdi y eso también fue algo positivo para el cuerpo técnico.

Pero mucho más todavía el ver trabajando ya de manera normal a muchos jugadores que venían con molestias o lesiones. Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nico Paz, Nico González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel fueron parte del grupo y no hubo que mirar hacia otro sector del campo para tenerlos en el radar. Es más, Cuti Romero, Molina tienen chances de ser titular el martes en el debut. Hasta Julián Álvarez podría pelearle el lugar a Lautaro.

El único jugador que por ahora a Scaloni se le hace imposible tenerlo en los planes es Nicolás Tagliafico, de quien ya se sabe que será baja en el primer partido producto de un desgarro.

El probable de Argentina hoy

Un probable de Argentina para enfrentar a Argelia: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero o Facundo Medina, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Alvarez.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026