La Capital | Ovación | Dibu Martínez

En la sonrisa del Dibu Martínez se advierte titularidad en el debut de Argentina en el Mundial

El arquero trabajó normal y tras la práctica tiró un "todo bien" que ilusiona a Scaloni. Salvo Tragliafico, todos los "tocados" trabajaron de manera normal

13 de junio 2026 · 15:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
Di Martínez viene trabajando día a día para recuperarse de la fractura en el dedo y Scaloni lo tendría óptimo para el debut.

Di Martínez viene trabajando día a día para recuperarse de la fractura en el dedo y Scaloni lo tendría óptimo para el debut.

En Argentina, cada entrenamiento va entregando señales respecto a lo que puede ser el equipo de la selección en el debut del próximo martes ante Argelia. En lo poco que se pudo apreciar de la práctica, el foco se puso en Emiliano Martínez, quien dio señales de que si todo sigue como hasta ahora podría estar en el primer partido.

Pero esa no fue la única buena para el entrenador Lionel Scaloni, quien vio cómo varios futbolistas que venían trabajando de manera diferenciada ya pudieron moverse a la par del grupo. Son los casos de Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nicolás Paz, Nicolás González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

La evolución del Dibu Martínez siempre estuvo bajo la lupa del cuerpo técnico, ya que se trata de uno de los varios futbolistas que llegaron “tocados” a Estados Unidos. Había que recuperarlo de una fractura en el dedo anular de la mano derecha.

De un día para el otro, otra cara del Dibu Martínez

Y de viernes a sábado hubo un cambio sustancial, nada que asegure su presencia el martes por noche en Kansas City, pero sí que entregó buenas señales. ¿Qué sucedió? Tras ese viernes en el que en un determinado momento se sacó los guantes con evidente signos de dolor, en la práctica del sábado la cosa fue para mejor.

>>Leer más: El árbitro que dirigió la final entre Argentina y Francia fue designado para el debut ante Argelia

En ese entrenamiento Dibu no sólo fue exigido con algo más de intensidad, con trabajo ya debajo del arco, sino que cuando caminó hacia el gimnasio lo hizo con buen semblante, sonriendo. “Todo bien”, tiró a la pasada el arquero de Aston Villa.

Dibu2
Este sábado, Dibu Martínez realizó trabajos más exigentes y bajo los tres palos. El arquero respondió de manera satisfactoria.

Este sábado, Dibu Martínez realizó trabajos más exigentes y bajo los tres palos. El arquero respondió de manera satisfactoria.

Dibu tiene apenas tres días más para recuperar por completo esa mano derecha y hasta que no haya confirmación por parte de Scaloni no se sabrá si podrá ser de la partida el martes contra Argelia, pero más allá de eso hay señales que van apareciendo y la de este sábado fueron claramente positivas.

Senesi ya está en el campamento argentino

Este entrenamiento contó con una cara nueva, la de Marcos Senesi, el defensor que Scaloni convocó de última tras la baja de Leonardo Balerdi y eso también fue algo positivo para el cuerpo técnico.

Pero mucho más todavía el ver trabajando ya de manera normal a muchos jugadores que venían con molestias o lesiones. Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nico Paz, Nico González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel fueron parte del grupo y no hubo que mirar hacia otro sector del campo para tenerlos en el radar. Es más, Cuti Romero, Molina tienen chances de ser titular el martes en el debut. Hasta Julián Álvarez podría pelearle el lugar a Lautaro.

El único jugador que por ahora a Scaloni se le hace imposible tenerlo en los planes es Nicolás Tagliafico, de quien ya se sabe que será baja en el primer partido producto de un desgarro.

El probable de Argentina hoy

Un probable de Argentina para enfrentar a Argelia: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero o Facundo Medina, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Alvarez.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

  • Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium.
  • Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium.
  • Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium.

Noticias relacionadas
El rosarino se meterá entre los 400 mejores del ranking mundial de tenis con la gran actuación en Tucumán.

Tenis: quién es el rosarino que jugará su primera final de un Challenger

Así quedó el vehículo en el que Saúl Salcedo viajaba junto a su familia hacia Asunción. 

Newell's: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Gustavo Alfaro fue muy autocrítico luego de la dolorosa derrota de Paraguay ante Estados Unidos en Los Ángeles.

Gustavo Alfaro, después del baile que sufrió Paraguay ante Estados Unidos: "Con la garra no alcanza"

Szymon Marciniak fue el árbitro del último partido de Argentina en Qatar y lo será también en el primero de Estados Unidos, México y Canadá.

El árbitro que dirigió la final entre Argentina y Francia fue designado para el debut ante Argelia

Ver comentarios

Las más leídas

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Lo último

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Pulp volvió a visitar Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Pulp volvió a visitar Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Tenis: quién es el rosarino que jugará su primera final de un Challenger

Tenis: quién es el rosarino que jugará su primera final de un Challenger

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La Justicia provincial confirmó que imputarán a un hombre que fue baleado durante el homicidio de Rodolfo Manfredi, ocurrido en barrio Banana

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases
Ovación

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Adorni y su pen drive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin
Política

Adorni y su pen drive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Ovación
Newells: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal
Ovación

Newell's: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Newells: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Newell's: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Gustavo Alfaro, después del baile que sufrió Paraguay ante Estados Unidos: Con la garra no alcanza

Gustavo Alfaro, después del baile que sufrió Paraguay ante Estados Unidos: "Con la garra no alcanza"

En la sonrisa del Dibu Martínez se advierte titularidad en el debut de Argentina en el Mundial

En la sonrisa del Dibu Martínez se advierte titularidad en el debut de Argentina en el Mundial

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

La Ciudad
Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo
Ovación

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
La Ciudad

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newells Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné
Ovación

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal
Policiales

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni
Política

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera
Policiales

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura
La ciudad

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei
Política

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas
Policiales

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Policiales

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%
La Ciudad

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe
Política

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados
Policiales

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos
La ciudad

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Adiós, humedad: qué es el bloqueo atmosférico que dejó a Rosario dos semanas sin sol
La Ciudad

Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación
Economía

Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer
Policiales

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer