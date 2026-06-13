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A días del inicio del invierno, los comercios de indumentaria ya exhiben liquidaciones de temporada

Ante el avance de las importaciones y la caída del consumo, locales de venta de ropa y zapatos bajan los precios y anticipan rebajas promocionales

13 de junio 2026 · 06:30hs
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Una estrategia comercial que permite comprar prendas de la nueva temporada a precios más bajos antes de que comience el frío extremo en Rosario.

Una estrategia comercial que permite comprar prendas de la nueva temporada a precios más bajos antes de que comience el frío extremo en Rosario.

"3x2", "20% off en efectivo", "30 % off en productos seleccionados" o "reventamos todo el stock", a veinte días del inicio del invierno en los locales del centro ya se anticipan liquidaciones de temporada con el objetivo de atraer a sus clientes en un escenario difícil. De acuerdo al último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas minoristas acumularon una retracción del 3,1% durante los primeros cinco meses del año.

Las vidrieras de la peatonal Córdoba son como un termómetro de la actividad del sector. Actualmente conviven tres leiv motive: el Mundial de Fútbol, el Día del Padre y las primeras liquidaciones invernales. Todo al mismo tiempo.

En el cruce con Paraguay, una zapatería anuncia "20 % off llevando dos pares", a unos metros una tienda de muebles, blanquería y decoración para el hogar ofrece "promos que abrigan", a sólo unos metros una sastrería promociona "50 % off en la segunda prenda" o "3x2 en toda la colección". En la esquina de Córdoba y Mitre, un local de venta de jeans anuncia su "liquidación final de temporada". Por mencionar sólo algunos ejemplos.

Varios comerciantes consultados por La Capital aseguraron que la caída del consumo los obligó a adelantar las liquidaciones y ofrecer fuertes descuentos para despejar stock. Eso, sumado al aumento de costos operativos y alquileres, genera una necesidad de obtener liquidez.

Para Juan Francisco "Coco" Benzi, referente de la asociación de comerciantes de la peatonal Córdoba, la estrategia se relaciona con el próximo festejo del Día del Padre. "Eso hace a que los comerciantes traten de atraer clientes con todo tipo de promociones, descuentos, cuotas en tarjetas de crédito o rebajas por pago en efectivo", señala.

El fenómeno, apunta, no es exclusivo de la peatonal Córdoba sino de todos los centros comerciales a cielo abierto y de los shoppings. "Todos salen a la cancha a buscar clientes porque la situación es difícil y, en todos los rubros, se está buscando subsistir para llegar a fin de año", dice.

La caída de las ventas convive con el aumento de los alquileres, gastos centrales y servicios. "Todo aumenta y cuando no tenés respuesta en la venta al mostrador, se hace un cuello de botella complicado para salir adelante", describe. En ese escenario, la tradicional liquidación de invierno, que empezaba en agosto, "se adelanta y se suma a la celebración del Día del Padre", apunta.

Cuentas en rojo

De acuerdo al último informe de la Came, las ventas minoristas pyme de mayo 2026 descendieron 1,2% respecto al año pasado, aunque la medición intermensual arrojó un incremento del 1,2%. Con estos resultados consolidados, el sector acumuló una retracción del 3,1% durante los primeros cinco meses del año.

Del análisis de los distintos rubros comerciales, la mayor expansión interanual correspondió a farmacia (+8,2%), perfumería (+2,3%) y alimentos y bebidas (+0,2%). De manera inversa, el rubro de bazar, decoración y muebles lideró las retracciones (-8,9%), seguido por textil e indumentaria (-5,2%).

Durante mayo se detectó también que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 15,2% y una suba intermensual desestacionalizada del 3,7%. Sin embargo, ese desempeño no logró compensar la contracción observada en el índice general de las ventas minoristas de CAME.

>>Leer más: Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1%

El adelanto de las liquidaciones es la cara más visible de estas cifras. "Frente a la baja de las ventas, los comerciantes apelan a una estrategia defensiva: ajustar los precios. Lo que se está viendo es que la política de promociones de precios se viene acentuando con el objetivo de recomponer el volumen de ventas en un mercado en retroceso", explica el dueño de un comercio de indumentaria de la peatonal.

También calle San Luis

Las liquidaciones prematuras no sólo llegaron a la peatonal Córdoba. Los centros comerciales a cielo abierto también las exhiben en sus vidrieras cando aún no empezó el invierno. "Los comerciantes tienen una necesidad de venta para cumplir con sus obligaciones y gastos fijos: los alquileres, los servicios, los impuestos y la presión impositiva aumentaron, mientras tanto las ventas se mantienen bajas", señala Miguel Rucco, referente del paseo comercial de calle San Luis.

Además, advierte, las promociones buscan atraer a los clientes en un escenario de diversificación de la demanda. "Hay más sitios de venta on line y más sitios que ofrecen productos importados que ponen en jaque la habilitad del comerciante para atraer la demanda", dice. En tiempos de bolsillos flacos, afirma, la gente busca precios. "En un momento de pérdida de poder adquisitivo, lo que manda es el precio. Todos bajamos los precios, por la necesidad de venta y por la mayor competencia".

Y destaca que el adelantamiento de las liquidaciones obedece también a una cuestión de marketing. "El cliente percibe más estas promociones. Es una estrategia. Hay negocios que hace un mes abrieron y ya tienen carteles que dicen liquidación total. Es una forma de atraer la atención de los clientes", afirma.

De todos modos reconoce que el frío intenso que se vivió en Rosario hace tres semanas impulsó las ventas del rubro indumentaria. Pero el fenómeno se desplomó ni bien mermaron las temperaturas bajo cero. "Cuando arrancan los primeros fríos, la gente compra más, porque se da cuenta que tiene que renovar la campera o necesita más abrigo. Ahí la ropa aparece como una necesidad, pero con temperaturas más cálidas las ventas se frenan", explica.

Por eso, considera, el que tiene mejor comunicación y marketing hace la diferencia. "Tanto con las vidrieras con carteles de liquidación como haciendo videos en las redes sociales, lo que se busca es incrementar las ventas. Todos estamos disputando aumentar la demanda, que viene alicaída", concluye.

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