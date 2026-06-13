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Franco Colapinto clasificó mejor que su compañero en Barcelona, con los Alpine esta vez lejos

El argentino largará 13° el GP de Barcelona, siendo de nuevo más rápido que Pierre Gasly, pero esta vez los Alpine no se mostraron fuertes.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

13 de junio 2026 · 11:46hs
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El argentino Franco Colapinto circula en las eses super veloces de Barcelona

El argentino Franco Colapinto circula en las eses super veloces de Barcelona, donde clasificó para la 7ª fecha de la Fórmula 1 2026 con el Alpine.

La clasificación del GP de Barcelona les quedó lejos a los Alpine, pero para Franco Colapinto al menos le dejó la satisfacción de quedar adelante de su compañero Pierre Gasly. El argentino largará 13° y en la misma fila estará el francés. A las 10 se larga la carrera a 66 vueltas.

El viernes había empezado bárbaro para Alpine, pero fuera de la pista. Dentro de ella todo fue mal, al punto que Colapinto lo calificó como el peor primer día de la temporada.

A Gasly le restituyeron el podio de Monaco y esa fue su única alegría hasta acá, porque Colapinto lo superó en todo momento, en los entrenamientos y sobre todo en la clasificación, donde estuvo arriba en los dos cortes que tuvieron.

Eso sí, los Alpine estuvieron muy lejos de pasar a la Q3, claramente inferiores a los Audi y Racing Bulls. Por eso apenas pudieron aspirar al 13° y 14° lugar que consiguieron.

En concreto, Colapinto al menos quedó a menos de 1 segundo del mejor tiempo de la Q2, pero a 423 milésimas del último que pasó.

La Q3 para el GP de Barcelona

La tanda empezó con una tremenda piña de Charles Leclerc en una curva de no tanta velocidad. Perdió la Ferrari en la 4 y rompió el auto y las protecciones, por lo que la tanda quedó con bandera roja.

La Q2 para el GP de Barcelona

En el primer intento de los Alpine, Colapinto fue 350 milésimas más rápido que el francés, aunque el primero de ese parcial les sacó más de dos segundos a ambos, con los Audi y los Racing Bulls mucho más rápidos. La chance de pasar, casi imposible con esta referencia. Aunque los Alpine salieron con gomas blandas usadas.

A Hulkenberg, que había terminado muy adelante, le quitaron el tiempo por exceder los límites de pista.

En el segundo intento quedó claro que los Alpine no estaban para pelear y Colapinto finalizó adelante de su compañero por 66 milésimas, en el 13° lugar. Quedaron afuera además Lindblad, Bortoletto, Bearman y Sainz.

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La Q1 para el GP de Barcelona

El primer intento para los Alpine fueron casi calcados, con Gasly apenas 145 milésimas más rápido que el argetino. En el primer corte con todos clasificando, los Alpine quedaban a salvo, 13° y 14°. Además de los Cadillac y Aston Martin, Albon y Ocon afuera.

En el segundo intento los Alpine aseguraron elpase a la Q2, con Colapinto 11° y Gasly 12°, y el argentino 109 milésimas más rápido que el francés. Además de Alonso, Stroll, Bottas y Pérez, Albon y Ocon quedaron afuera. Sainz le sacó el último lugar al francés con el último suspiro.

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>>Leer más: Franco Colapinto empezó bien pisado en Barcelona y fue el mejor de los Alpine

La FP3 del GP en Catalunya

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La FP2 del GP en Catalunya

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La FP1 del GP en Catalunya

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