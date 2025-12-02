La Capital | Ovación | Central

Central: los primeros tres años de Gonzalo Belloso superan en títulos y clásicos a los Víctor Vesco

Con el Pejerrey, los canallas ganaron más campeonatos y le fue mejor ante Newell's que en el primer ciclo del Escribano, pero sumaron menos puntos.

Carlos Durhand

Carlos Durhand

2 de diciembre 2025 · 06:30hs
Gonzalo Belloso logró en estos tres primeros años de presidencia más que el histórico escribano Víctor Vesco en el mismo lapso a principios de los 70. 

El próximo 22 de diciembre la presidencia de Gonzalo Belloso en Central cumplirá sus primeros tres años de vida. El mismo día que Argentina se coronó campeón mundial en Qatar 2022 con Lionel Messi y Ángel Di María, ganó en forma contundente las elecciones con el 78 % de los votos sobre los 9.196 emitidos.

De esta forma se transformó en el segundo presidente más votado en la historia del club detrás de Víctor Vesco quien se impuso en 1973, en su segundo mandato, con el 86 % de los sufragios.

Títulos y clásicos en los primeros tres años de Vesco y Belloso

La similitud da pie para el juego de las comparaciones. Haciendo un mano a mano estadístico entre el primer mandato de Vesco (ganó sus primeras elecciones el 25 de enero de 1970) y el actual mandatario de Central, hay que decir que mientras que el Escribano logró un título (Nacional 1971), el actual presidente de los canallas sumó dos estrellas al escudo: la Copa de la Liga Profesional y la Liga Profesional 2025.

En cuando a clásicos, con Vesco en su primer ciclo (1970-1972) inclusive, los canallas jugaron 12 clásicos frente a Newell's, con 5 triunfos, 5 empates y 2 caídas. En este lapso Central eliminó a los rojinegros de la Copa Argentina 1970 y lo venció en la semifinal del Nacional 1971 por 1 a 0 con gol de Aldo Poy, de cabeza.

Mientras que con Belloso, los auriazules llevan seis partidos disputados ante la Lepra. Empataron 0 a 0 de visitante el primero en la Liga Profesional 2023 y ganaron los últimos cinco: 1 a 0 en Arroyito en la Copa Liga Profesional 2023 (Ignacio Malcorra, de tiro libre), 1 a 0 en Copa Liga Profesional 2024 en el Coloso (Malcorra), 1 a 0 en la Liga Profesional 2024 en Génova y Cordiviola (Facundo Mallo), 2 a 1 en el Marcelo Bielsa en el Apertura 2025 (Gaspar Duarte y Jaminton Campaz, de cabeza) y 1 a 0 en el Clausura 2025 en el Gigante (Angel Di María, de tiro libre).

Los primeros tres años de Vesco en Central

En cuanto a las campañas hay que decir que en los primeros tres años de Vesco, los auriazules entre todas las competiciones disputaron 159 partidos. Cosecharon 71 triunfos, 44 empates y 44 derrotas. Tomando en cuenta el sistema de puntuación actual logró 257 unidades sobre 477 (54 % de puntos).

En 1970 Central disputó tres torneos. En la Copa Argentina jugó 6 partidos, de los cuales ganó 3, empató dos y perdió uno. En 16vos de final eliminó a Huracán, en octavos a Newell's, pero en cuartos quedó en el camino contra San Lorenzo.

Durante el Metropolitano 1970 terminó en el puesto número 12 tras jugar 20 cotejos con 7 éxitos, 7 pardas y 6 caídas. Clasificó con lo justo al Nacional 1970 donde fue subcampeón de Boca tras perder 2 a 1 en la final, con Angel Zof como DT, en cancha de River. Jugó 22 encuentros con 14 triunfos, 3 empates y 5 derrotas.

El año 1971 tuvo la primera participación internacional de los canallas en la Copa Libertadores. Integró el grupo con Boca y los peruanos Universitario y Sporting Cristal. Terminó segundo en su zona (ganó 3, empató uno y perdió 2) y no pudo clasificar.

Luego en el Metro 1971, ocupó el décimo puesto. Sobre 36 cotejos triunfó en 11, igualó en 12 y cosechó 13 derrotas. Mientras que en el Nacional, con Angel Labruna en el banco de suplentes, gritó campeón tras ganarle 2 a 1 la final a San Lorenzo en el estadio de Newell's.

Finalmente, en 1972, fue segundo en su grupo en la Copa Libertadores donde enfrentó a Independiente de Avellaneda y a los colombianos Atlético Nacional de Medellín e Independiente Santa Fe. Jugó 6 cotejos de los cuales ganó tres, empató dos y perdió uno. No pasó de ronda.

Durante el Metro 1972 finalizó en la sexta colocación, donde sobre 38 juegos se impuso en 14, igualó 10 y cayó en 10 oportunidades. Y en el Nacional no pudo clasificar a las semifinales ya que culminó en el sexto lugar: ganó 5, empató 4 y perdió 4 en 13 encuentros.

434988[1]

Las campañas del Pejerrey

Desde que Gonzalo Belloso se encuentra al mando de Central, los de Arroyito disputaron 137 partidos con 53 triunfos, 47 pardas y 37 derrotas. Logró 206 puntos sobre 411 (50 %).

Pudo coronar con título su primer año de gestión de la mano de Miguel Russo. Luego de una Liga Profesional 2023 donde culminó en la octava posición (10 triunfos, 12 empates y 5 derrotas en 27 partidos) y de haber quedado afuera en Copa Argentina tras vencer 4 a 1 a Central Norte de Salta en 32vos y perder 1 a 0 ante Chaco For Ever en 16vos, los canallas fueron los campeones de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Fueron cuartos en su grupo y en los playoffs eliminaron a Racing en cuartos de final y a River en semifinales por penales, mientras que en la final derrotaron 1 a 0 a Platense con gol de Maximiliano Lovera. Aunque una semana después cayeron ante River 2 a 0 en el Trofeo de Campeones.

El año 2024 fue desde lo deportivo un año de transición y el más flojo en los números. Entre todos los torneos que jugó participó en 53 partidos de los cuales ganó solamente 15, empató 15 y cayó en 23 oportunidades.

En el plano local no pudo clasificar a los playoffs de la Copa de la Liga Profesional 2024. Terminó undécimo en su zona con 4 triunfos, 3 empates y 7 derrotas en 14 juegos. En la Copa Argentina se despidió muy rápido ya que quedó afuera tras el 0-1 con Barracas Central en 16vos, luego de haber eliminado a Douglas Haig de Pergamino por penales en 32vos. Y en la Liga Profesional de ese año terminó 20 de 28 ya que sobre 27 encuentros doblegó a su rival solamente 8 veces, empató 8 y perdió 11.

79003339[1]

En tanto en el plano internacional la suerte le fue esquiva. En la Copa Libertadores, en el grupo que integró junto a Peñarol, Atlético Mineiro y Caracas de Venezuela, finalizó tercero. Por lo cual bajó a jugar la Copa Sudamericana donde quedó eliminado en octavos de final a manos de Fortaleza, instancia a la que llegó luego de superar a Inter de Brasil. Entre las dos competiciones de la Conmebol los canallas jugaron 10 veces con 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas.

Mientras que 2025 trajo el segundo título de la era Belloso al ser consagrados campeones de la Liga Profesional por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual, luego de finalizada la misma. Sobre 32 partidos en la fase regular, entre el Apertura y el Clausura, ganó 18, empató 12 y perdió solamente dos.

Pero falló en los partidos eliminatorios. En el Apertura perdió con Huracán 1 a 0 en cuartos tras superar 2 a 0 a Estudiantes en octavos. En la Copa Argentina quedó afuera en 16vos ante Unión por penales tras eliminar a Los Andes en la etapa anterior. Y en el último Clausura no pudo sortear la instancia de octavos de final al caer 1 a 0 con el Pincha.

