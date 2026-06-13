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El árbitro que dirigió la final entre Argentina y Francia fue designado para el debut ante Argelia

La Fifa eligió al polaco Szymon Marciniak como juez del debut argentino en el Mundial 2026, ante los africanos

13 de junio 2026 · 14:20hs
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Szymon Marciniak fue el árbitro del último partido de Argentina en Qatar y lo será también en el primero de Estados Unidos

Szymon Marciniak fue el árbitro del último partido de Argentina en Qatar y lo será también en el primero de Estados Unidos, México y Canadá.

Dirigió la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022 y ahora será el árbitro del debut del equipo de Lionel Scaloni ante Argelia en el Mundial 20026. Se trata del polaco Szymon Marciniak, designado por la Fifa para controlar las acciones del partido ante los africanos.

Marciniak dirigió dos veces a Argentina en Qatar. La primera vez fue en el 2 a 1 ante Australia por los octavos de final, victoria que la selección selló gracias a los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. La segunda fue la final ante Francia, que terminó 3 a 3 en los 90 y el tiempo suplementario, y luego Argentina se impuso en los penales.

Gol anulado a Julián Álvarez y polémica

El polaco es también el árbitro que le anuló un gol de penal a Julián Álvarez en un partido por la Champions League de la temporada 2024/25. La decisión fue polémica porque el juez y el VAR dijeron que el ex-River Plate había tocado dos veces la pelota, cosa que hasta ahora está en discusión.

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Aquella sanción de Marciniak derivó en una nueva reglamentación de la Fifa para ese tipo de jugadas. Ahora, el penal vuelve a ejecutarse en caso de que el árbitro considere que el pateador tocó la pelota dos veces.

Argentina y Argelia se enfrentarán el martes a las 22 en el Estadio de la Ciudad de Kansas, en Kansas City. Será el primer partido de ambos equipos en la Copa del Mundo, y el primer paso de Argentina en su búsqueda del bicampeonato mundial.

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