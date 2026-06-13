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Gustavo Alfaro, después del baile que sufrió Paraguay ante Estados Unidos: "Con la garra no alcanza"

El entrenador reconoció que su selección fue superada táctica, técnica y físicamente por el equipo de Mauricio Pochettino, que lo goleó 4 a 1

13 de junio 2026 · 15:54hs
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Gustavo Alfaro fue muy autocrítico luego de la dolorosa derrota de Paraguay ante Estados Unidos en Los Ángeles.

Gustavo Alfaro fue muy autocrítico luego de la dolorosa derrota de Paraguay ante Estados Unidos en Los Ángeles.

El debut de Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026 resultó en un "aprendizaje muy doloroso" para el equipo dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro. El equipo guaraní fue vapuleado por Estados Unidos y perdió 4 a 1 en Los Ángeles.

El equipo conducido por el ex-Newell's Mauricio Pochettino se impuso con autoridad y desnudó falencias estructurales en Paraguay desde el inicio del juego.

El dominio de Estados Unidos se materializó rápidamente con un gol a los siete minutos, seguido de un doblete de Folarin Balogun que sentenció el rumbo del partido. Aunque Mauricio Magalhaes Prado logró descontar a los 73 minutos, Giovanni Reyna cerró la goleada en el tiempo recuperado.

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Las explicaciones de Gustavo Alfaro

Tras el pitazo final, Alfaro no buscó excusas y realizó un análisis descarnado de la derrota. "Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad", afirmó y reconoció que sus jugadores fueron superados en los planos táctico, técnico y físico. Además, dejó una frase tajante sobre la exigencia de la máxima cita del fútbol: "Hay determinados niveles donde con la garra, con correr, no alcanza. Ahí tenemos las cosas en el debe".

Pese al impacto emocional que significa esta derrota en el regreso de Paraguay a los mundiales después de 16 años de ausencia, el extécnico de Central enfatizó que no hay margen para lamentos. "Hay que asumir las dificultades y errores que tuvimos, y replantearnos las cosas", sostuvo.

Paraguay se trasladará ahora a San Francisco para buscar la recuperación. Sus próximos compromisos serán determinantes: enfrentará a Turquía el sábado 20 de junio y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25.

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