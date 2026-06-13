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Santa Fe sumó una exposición sobre incendios forestales en el Foro Nacional de Humedales

El director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce, asistió al encuentro en Villa Ocampo para compartir ejemplos de gestión

13 de junio 2026 · 12:27hs
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El funcionario se refirió a las claves del abordaje de incendios forestales.

El funcionario se refirió a las claves del abordaje de incendios forestales.

Villa Ocampo se convirtió esta semana en la sede del sexto Foro Nacional de Humedales. En ese contexto, el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario (AMR), Carlos Dolce, fue convocado para aportar herramientas en el combate de incendios forestales.

El exconcejal de Villa Gobernador Gálvez encabezó una charla sobre inversión, capacitación y acción colectiva frente al problema del fuego fuera de zonas urbanas. Se trata de una de las actividades dentro de un encuentro programado hasta este sábado con tres jornadas de debate, paneles y talleres ambientales.

El foro reunió a investigadores, instituciones y funcionarios de diversas zonas del país. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe se hizo cargo de la organización junto al municipio anfitrión en el departamento general Obligado. Las conversaciones giraron en torno a la conservación, gestión y desarrollo sostenible de los ecosistemas, entre otros aspectos a abordar.

El método de Santa Fe para abordar incendios forestales

Además de ser funcionario provincial, Dolce es bombero voluntario y brigadista forestal. Participó activamente en incendios del Delta del Paraná, Córdoba y la Patagonia. El panel donde expuso se denominó “Ejemplos de gestión de humedales” y también estuvo compuesto por el secretario de Biodiversidad de Santa Fe, Alejandro Luciani, que habló del proyecto “Biodiversidad para la acción climática”.

“Hay tres conceptos importantes para nosotros en Protección Civil: preparación, inversión y coordinación, que en Santa Fe se vienen sosteniendo”, dijo el exconcejal frente a un auditorio repleto. Allí brindó el ejemplo de la reciente incorporación del avión hidrante por parte de la provincia y el equipamiento que recibieron 37 cuarteles vinculados al Jaaukanigás y al Delta del Paraná, entregado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

>> Leer más: Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

En su intervención, Dolce profundizó sobre otro punto importante, la preparación: “Hay que estar orgullosos de los equipos que tenemos, tanto de Bomberos Voluntarios, Zapadores y las Brigadas”. Al mismo tiempo, resaltó que en esta gestión se duplicó la cantidad de brigadistas forestales certificados por Santa Fe.

Por último, el director provincial indicó que se debe trabajar donde haga falta sin importar los límites. “Es muy importante la coordinación entre los diferentes estamentos y fuerzas que intervienen en grandes emergencias. En ese sentido se lograron grandes cosas como la creación de la Mesa Permanente de Gestión de Emergencias Complejas de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y los compromisos asumidos y entrenamientos conjuntos con la Región Delta, entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, porque el manejo integral del fuego es, ante todo, una construcción colectiva”, expresó.

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