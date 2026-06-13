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Adorni y su pen drive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes técnicos para verificar la evolución del precio de la criptomoneda en los últimos 13 años

13 de junio 2026 · 14:07hs
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La Justicia ordenó rastrear la cotización histórica del bitcoin

La Justicia ordenó rastrear la cotización histórica del bitcoin

La causa judicial contra Manuel Adorni sigue avanzando. El fiscal Gerardo Pollicita encargó un informe técnico sobre el precio del bitcoin en los últimos 13 años. El fin de la medida es verificar si el jefe de Gabinete podría haber obtenido la ganancia de u$s 300.000 que admitió haber generado a través de inversiones en criptomonedas.

En particular, Adorni dijo haber invertido u$s 200.000 (que ahorró "en negro", según señaló) entre 2013 y 2018 en bitcoin. Las ganancias —más de u$s 300.000, según sostuvo el funcionario público—quedaron "atrapadas" en un pendrive que recuperó años más tarde.

Por ese motivo, el jefe de Gabinete argumentó que el monto de 500.000 dólares no figura en ninguna declaración jurada. Tras la declaración pública, la Justicia busca rastrear el precio histórico en dicha criptomoneda.

La medida de la Justicia

Tras la disposición de Pollicita, la Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones (Dafi) será la entidad encargada de realizar el seguimiento de los valores de la criptomoneda durante los últimos 13 años.

Además, la Justicia pidió un estudio de "fuentes abiertas" destinado a recopilar todas las declaraciones periodísticas y publicaciones en redes sociales que Adorni haya realizado sobre criptomonedas antes de integrarse al gobierno de Javier Milei. También se amplió el periodo de investigación hacia atrás, hasta 2012, sobre la actividad laboral y los ingresos del matrimonio.

Adorni, ahorros en negro y un pendrive

La admisión de Manuel Adorni sobre la existencia de ahorros no declarados de medio millón de dólares abrió una nueva controversia política y judicial. El jefe de Gabinete reconoció este miércoles que omitió informar parte de su patrimonio en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, una explicación que contradice declaraciones realizadas semanas atrás en el Congreso y en conferencias de prensa en la Casa Rosada.

La nueva versión apareció este miércoles durante una entrevista en La Nación Más. "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", afirmó el funcionario al explicar el origen de parte de su patrimonio. Según relató, durante una reconstrucción patrimonial realizada junto a sus abogados, detectó que debía incorporar a sus declaraciones juradas fondos que había acumulado junto a su esposa durante años de trabajo en el sector privado.

>> Leer más: Caso Adorni: el fiscal Pollicita analiza ampliar la causa por enriquecimiento ilícito

También sostuvo que parte de esos recursos provienen de inversiones en bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, operaciones que, según dijo, le generaron ganancias por unos US$300.000.

Además, un punto que llamó la atención es que afirmó que las ganancias de bitcoin quedaron atrapadas en un pen drive que extravió y posteriormente recuperó. Este último punto explicaría que no haya blanqueado los fondos durante dicho período.

Una causa ampliada por enriquecimiento ilítico

El fiscal evalúa ampliar la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el jefe de Gabinete cumpliera con la presentación de su declaración jurada. Todo indica que extenderá el período de análisis hacia atrás en el tiempo y pedirá más medidas de prueba.

La decisión de Pollicita se enfoca en la presentación que Adorni hizo ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que alude a bitcoins adquiridos antes de que se convirtiera en funcionario.

El encargado de la investigación ya tiene la declaración pública de bienes del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, pero aún espera que le envíen la información reservada. Después definirá si se amplía el objeto de la investigación.

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