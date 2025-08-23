La Capital | Ovación | Franco Ibarra

Franco Ibarra se pasó de revoluciones y quedó condicionado de Central por la amarilla

El futbolista canalla fue amonestado antes de los 20 minutos en el clásico rosarino por una falta a Ever Banega

23 de agosto 2025 · 18:48hs
Franco Ibarra tuvo un primer tiempo exigente por el roce en mitad de cancha.

Fotografía: La Capital / Leonardo Vincenti.

Franco Ibarra tuvo un primer tiempo exigente por el roce en mitad de cancha.

Así como la visita tuvo que lidiar con una amonestación en apenas 46 segundos, el clásico rosarino también tuvo algunos inconvenientes de entrada para los dueños del Gigante de Arroyito. Franco Ibarra no quiso regalarle un centímetro al rival y este sábado se llevó rápidamente la primera tarjeta amarilla del lado local.

El futbolista de Central protagonizó la jugada de una de las faltas más fuertes de la etapa inicial. El árbitro Darío Herrera no se la dejó pasar, de modo que tuvo que afrontar el resto del encuentro con poco margen de error en la marca sobre los jugadores de Newell's.

El exvolante de Argentinos Juniors vio la amonestación después de la caída de Ever Banega en territorio rojinegro. La reacción de los compañeros de ambos encendió al público en las tribunas, ya que intercambiaron algunos empujones alrededor del jugador que estaba en el piso y los reclamos de la Lepra al referí no se hicieron esperar.

¿Por qué amonestaron a Franco Ibarra?

En el minuto 16 del primer tiempo, Gonzalo Maroni bajó la pelota hacia atrás y Banega quedó en posición de iniciar un contragolpe. Ante esta situación, Ibarra fue a presionarlo y lo empujó cuando se puso de espaldas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959357133381574869&partner=&hide_thread=false

El exfutbolista de Boca y Valencia quedó tendido sobre el césped con un gesto dolorido. Aunque el árbitro ya había cobrado la falta, Ibarra se paró sobre su adversario en busca del balón y esto no les cayó bien a los defensores de Newell's.

>> Leer más: Tarjeta veloz: Newell's arrancó el clásico con un defensor amonestado en 46 segundos

Herrera cobró la infracción a favor de los visitantes y además le sacó la amarilla al cinco de Central. De esta manera, el mediocampista quedó condicionado para continuar en la cancha.

El primer tiempo del clásico rosarino terminó con dos amonestados, uno en cada equipo. Previamente, Fabián Noguera vio la tarjeta por una falta fuerte sobre Alejo Veliz en la banda derecha del ataque canalla.

Noticias relacionadas
Ángel Di María volvió a vivir a Rosario con su esposa y sus hijas.

La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: "El más esperado de toda su vida"

Di María intenta en el área de Newells. Clásico cerrado en Arroyito.

En vivo: Central y Newell's juegan un complemento más decisivos, con situaciones para ambos

Martín Fernández fue titular en Newells ante Defensa y repetirá en el clásico.

Newell's confirmado: Martín Fernández fue el elegido para reemplazar a Regiardo en el clásico

Alejo Veliz viene de convertir ante Riestra y estará nuevamente desde el arranque.

Central tiene equipo confirmado para el clásico: Holan mete un solo cambio

Ver comentarios

Las más leídas

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

El partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Lo último

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Franco Ibarra se pasó de revoluciones y quedó condicionado de Central por la amarilla

Franco Ibarra se pasó de revoluciones y quedó condicionado de Central por la amarilla

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

En vivo: Central y Newell's juegan un complemento más decisivos, con situaciones para ambos

El Canalla y la Lepra juegan un nuevo clásico, en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Darío Herrera. Seguilo en vivo por La Capital
En vivo: Central y Newells juegan un complemento más decisivos, con situaciones para ambos
Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca
Ovación

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

El partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Ovación
Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca
Ovación

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Newells arrancó el clásico con un defensor amonestado antes del minuto de juego

Newell's arrancó el clásico con un defensor amonestado antes del minuto de juego

La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: El más esperado de toda su vida

La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: "El más esperado de toda su vida"

Policiales
Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario