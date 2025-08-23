Franco Ibarra se pasó de revoluciones y quedó condicionado de Central por la amarilla

El futbolista canalla fue amonestado antes de los 20 minutos en el clásico rosarino por una falta a Ever Banega

Franco Ibarra tuvo un primer tiempo exigente por el roce en mitad de cancha.

Así como la visita tuvo que lidiar con una amonestación en apenas 46 segundos , el clásico rosarino también tuvo algunos inconvenientes de entrada para los dueños del Gigante de Arroyito. Franco Ibarra no quiso regalarle un centímetro al rival y este sábado se llevó rápidamente la primera tarjeta amarilla del lado local.

El futbolista de Central protagonizó la jugada de una de las faltas más fuertes de la etapa inicial. El árbitro Darío Herrera no se la dejó pasar, de modo que tuvo que afrontar el resto del encuentro con poco margen de error en la marca sobre los jugadores de Newell's .

El exvolante de Argentinos Juniors vio la amonestación después de la caída de Ever Banega en territorio rojinegro. La reacción de los compañeros de ambos encendió al público en las tribunas, ya que intercambiaron algunos empujones alrededor del jugador que estaba en el piso y los reclamos de la Lepra al referí no se hicieron esperar.

En el minuto 16 del primer tiempo, Gonzalo Maroni bajó la pelota hacia atrás y Banega quedó en posición de iniciar un contragolpe. Ante esta situación, Ibarra fue a presionarlo y lo empujó cuando se puso de espaldas .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959357133381574869&partner=&hide_thread=false AMARILLA PARA IBARRA QUE LO ATENDIÓ MUY DURO A BANEGA Y SE EMPIEZA A PICAR EL CLÁSICO DE ROSARIO...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/vpBWTyX7ww — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

El exfutbolista de Boca y Valencia quedó tendido sobre el césped con un gesto dolorido. Aunque el árbitro ya había cobrado la falta, Ibarra se paró sobre su adversario en busca del balón y esto no les cayó bien a los defensores de Newell's.

>> Leer más: Tarjeta veloz: Newell's arrancó el clásico con un defensor amonestado en 46 segundos

Herrera cobró la infracción a favor de los visitantes y además le sacó la amarilla al cinco de Central. De esta manera, el mediocampista quedó condicionado para continuar en la cancha.

El primer tiempo del clásico rosarino terminó con dos amonestados, uno en cada equipo. Previamente, Fabián Noguera vio la tarjeta por una falta fuerte sobre Alejo Veliz en la banda derecha del ataque canalla.