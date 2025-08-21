Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su tradicional rito de apoyo antes del clásico

Los simpatizantes de Newell's llevaron adelante otra vez su colorida, conmovedora y multitudinaria muestra de acompañamiento en el Coloso

El estadio Marcelo Bielsa se vistió de pasión en la previa al choque con Central.

En la expiración de la tarde de este jueves, los hinchas de Newell's cumplieron con el tradicional ritual que llevan adelante antes de cada clásico . El color, el aliento y los fuegos artificiales p rotagonizaron la fiesta del banderazo, que se repite en la previa de cada choque con Central.

Desde las 18, comenzaron a abrir las puertas del Coloso del Parque, que fue escenario de esta ceremonia y de la práctica del plantel superior. Con ese rasgo, diferente a otras ocasiones, en esta oportunidad se produjo otra contundente muestra de afecto y de acompañamiento para los jugadores rojinegros.

En ese marco, desarrollando consignas de prácticas y entrenamientos, los futbolistas leprosos cumplieron su parte dentro del campo de juego.

NOB Band 03 -96322ae939dd

Newell's, con banderas y cánticos

En los costados, los hinchas rojinegros volvieron a demostrar, a través de banderas y cánticos, una particular sintonía en común con el Ogro Fabbiani y Ever Banega, quienes fueron los más aplaudidos por el público que completó la popular Maradona y la doble platea del Museo.

Leer más: Newell's y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

NOB Band 02 -96322ae939dd

A la fiesta la disfrutaron los más grandes del plantel y también los más pibes. Fue otro importante envión emocional, en un marco muy especial, que servirá para llegar con el ánimo por las nubes al clásico del sábado.

El ritual terminó con todo el plantel recorriendo el campo de juego, observando las tribunas.

NOB Band 04 -96322ae939dd