La Capital | Ovación | Ángel Di María

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

El capitán de Newell's le cometió falta a Fideo en el inicio del clásico rosarino y el volante de Central lo derribó más tarde

23 de agosto 2025 · 18:18hs
Ever Banega le comete infracción a su excompañero de selección Ángel Di María. Después se la devolvió.

IMAGEN TV

Ever Banega le comete infracción a su excompañero de selección Ángel Di María. Después se la devolvió.
Ángel Di María se paró sobre la banda derecha del ataque auriazul.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Ángel Di María se paró sobre la banda derecha del ataque auriazul.

Las principales figuras del clásico rosarino no tuvieron ningún problema en ponerse el overol para marcar el pulso del partido. En menos de 20 minutos, Ever Banega y Ángel Di María intercambiaron faltas típicas del derbi de la ciudad este sábado en el Gigante de Arroyito.

El capitán de Newell's y Fideo fueron compañeros en la selección argentina de fútbol. Como buenos profesionales, ese pasado en común quedó de lado y se enfrentaron sin concesiones a la hora defender los colores de sus equipos.

Fideo pasó 18 años sin enfrentar a la Lepra, pero el tiempo transcurrido se convirtió en un dato anecdótico, apenas empezó el encuentro. El mediocampista de Central no sólo mantuvo la intensidad a pesar de los golpes y empujones, también le cobraron un par de infracciones en el primer tiempo y una de ellas fue contra el exjugador de Boca, Valencia y Sevilla.

El duelo de Ángel Di María y Ever Banega

Aunque ambos son famosos por su talento con la pelota, Banega y Di María no esquivaron el bulto a la hora de activar el modo clásico. En el minuto 13 de la etapa inicial, el volante rojinegro empezó a presionar a su rival y el zurdo finalmente se cayó al piso. En ese momento, el árbitro Darío Herrera cobró tiro libre a favor del Canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959356425685102811&partner=&hide_thread=false

El cinco rojinegro quedó disconforme con el fallo cerca del área propia. Incluso le hizo un ademán al referí para marcar que el mediocampista auriazul se había tirado en busca de simular una infracción.

>> Leer más: La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: "El más esperado de toda su vida"

Apenas pasada la media hora de juego, Di María le devolvió la gentileza a su adversario. Cuando el capitán visitante avanzaba hacia la mitad de la cancha por el mismo sector, el zurdo intentó sacarle el balón desde atrás y terminó derribándolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959361142041489636&partner=&hide_thread=false

En esta ocasión, Herrera cobró falta del campeón mundial en Qatar. Así, las dos principales figuras del clásico quedaron mano a mano en la marca durante la primera etapa del partido.

Noticias relacionadas
En el Coloso, en 2007. Ángel Di María se prepara para sacar un zurdazo ante el cierre de Araujo y la presión del Colo Ré.

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Ángel Di María se prepara para afrontar el clásico con Newells después de largos años.

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo a lo largo de su carrera

El mensaje intimidatorio dirigido a Ángel Di María fue acompañado por disparos.

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Franco Ibarra tuvo un primer tiempo exigente por el roce en mitad de cancha.

Franco Ibarra se pasó de revoluciones y quedó condicionado de Central por la amarilla

Ver comentarios

Las más leídas

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

El partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Lo último

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Franco Ibarra se pasó de revoluciones y quedó condicionado de Central por la amarilla

Franco Ibarra se pasó de revoluciones y quedó condicionado de Central por la amarilla

En vivo: Central pasó a ganarle a Newell's con un golazo de Ángel Di María de tiro libre

El Canalla y la Lepra juegan un nuevo clásico, en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Darío Herrera. Seguilo en vivo por La Capital
En vivo: Central pasó a ganarle a Newells con un golazo de Ángel Di María de tiro libre
Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca
Ovación

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

El partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Ovación
Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca
Ovación

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Newells arrancó el clásico con un defensor amonestado antes del minuto de juego

Newell's arrancó el clásico con un defensor amonestado antes del minuto de juego

La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: El más esperado de toda su vida

La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: "El más esperado de toda su vida"

Policiales
Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Vendían drogas en la cárcel de Piñero y cobraban por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario