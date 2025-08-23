Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

El capitán de Newell's le cometió falta a Fideo en el inicio del clásico rosarino y el volante de Central lo derribó más tarde

Ángel Di María se paró sobre la banda derecha del ataque auriazul.

Ever Banega le comete infracción a su excompañero de selección Ángel Di María. Después se la devolvió.

Las principales figuras del clásico rosarino no tuvieron ningún problema en ponerse el overol para marcar el pulso del partido. En menos de 20 minutos, Ever Banega y Ángel Di María intercambiaron faltas típicas del derbi de la ciudad este sábado en el Gigante de Arroyito.

El capitán de Newell's y Fideo fueron compañeros en la selección argentina de fútbol . Como buenos profesionales, ese pasado en común quedó de lado y se enfrentaron sin concesiones a la hora defender los colores de sus equipos.

Fideo pasó 18 años sin enfrentar a la Lepra, pero el tiempo transcurrido se convirtió en un dato anecdótico, apenas empezó el encuentro. El mediocampista de Central no sólo mantuvo la intensidad a pesar de los golpes y empujones, también le cobraron un par de infracciones en el primer tiempo y una de ellas fue contra el exjugador de Boca , Valencia y Sevilla .

Aunque ambos son famosos por su talento con la pelota, Banega y Di María no esquivaron el bulto a la hora de activar el modo clásico. En el minuto 13 de la etapa inicial, el volante rojinegro empezó a presionar a su rival y el zurdo finalmente se cayó al piso . En ese momento, el árbitro Darío Herrera cobró tiro libre a favor del Canalla.

El cinco rojinegro quedó disconforme con el fallo cerca del área propia. Incluso le hizo un ademán al referí para marcar que el mediocampista auriazul se había tirado en busca de simular una infracción.

Apenas pasada la media hora de juego, Di María le devolvió la gentileza a su adversario. Cuando el capitán visitante avanzaba hacia la mitad de la cancha por el mismo sector, el zurdo intentó sacarle el balón desde atrás y terminó derribándolo.

En esta ocasión, Herrera cobró falta del campeón mundial en Qatar. Así, las dos principales figuras del clásico quedaron mano a mano en la marca durante la primera etapa del partido.