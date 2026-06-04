Selección argentina: el equipo de Scaloni para el primer amistoso antes del Mundial

El cuerpo técnico albiceleste analiza las variantes para enfrentar a Honduras, con varios jugadores que serán preservados por cuestiones físicas

Rodrigo De Paul iría de arranque en el amistoso de la selección argentina ante Honduras.

La selección argentina se prepara para el primer amistoso de preparación antes del comienzo del Mundial 2026 , en el que hará su debut ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. Por eso, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni analiza las variantes para cuidar a sus futbolistas en ambos encuentros.

Los dos partidos de preparación servirán para poner a prueba a varios futbolistas que se recuperaron de lesiones , pero también para analizar a otros jugadores que podrían ganarse su lugar en el equipo titular y diferentes sistemas tácticos.

En la previa al amistoso ante Honduras de este sábado 6 de junio, a las 21 (horario en Argentina) en el el estadio Kyle Field de Texas, Scaloni no contará con algunos jugadores (entre ellos, Lionel Messi ) que serán preservados por precaución , para que no corran riesgo de perderse el debut y parará un equipo inédito.

Luego del duelo ante el conjunto centroamericano, la selección argentina enfrentará a Islandia el martes 9 de junio, a las 22, en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Para este encuentro, el capitán albiceleste sumaría algunos minutos de juego.

Las recuperaciones urgentes previas al Mundial

Uno de los nombres que generó preocupación en la previa del Mundial fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien sufrió una fractura en un dedo de su mano derecha y entrena con un vendaje que lo limita a exigir los movimientos de su mano. De igual manera, el arquero campeón del mundo regresará sin inconvenientes para enfrentar a Argelia.

En tanto, según consignó ESPN, Cristian "Cuti" Romero, Julián Álvarez y Nahuel Molina entrenan con el grupo pero se espera que no sean titulares ante Honduras e incluso podrían ser preservados hasta el duelo con Islandia. Por su parte, Nicolás Paz, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes avanzan con las exigencias físicas para finalizar sus respectivas recuperaciones.

El cuerpo médico de la selección mantiene un sistema de cuidado físico especial para cada futbolista convocado por Scaloni, considerando que la mayoría de los jugadores finalizó la exigente temporada del fútbol europeo hace poco más de una semana.

seleccion argentina mundial Foto: @argentina

El probable equipo de la selección argentina ante Honduras

Ante las bajas en el lateral derecho, con Molina y Montiel en etapas de recuperación, Nicolás Capaldo y Agustín Giay luchan por ganarse su lugar para el amistoso ante Honduras y, en caso de confirmarse la baja de alguno de los defensores, ser una alternativa para el cuerpo técnico. Scaloni probó a ambos y son una de las dudas para el once titular de este sábado.

>> Leer más: Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

Además, el entrenador podría dar la sorpresa en el ataque ante la ausencia de Álvarez y probó con José Manuel López en lugar de Giuliano Simeone, que perfilaba para ser titular por la banda derecha.

Con esas dudas, Scaloni pararía el siguiente equipo para enfrentar a Honduras: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Giuliano Simeone o José López, Lautaro Martínez y Thiago Almada.