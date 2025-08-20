La Capital | Ovación | clásico

Darío Herrera, el árbitro del clásico rosarino que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia

El juez que impartirá justicia por primera vez este sábado en el clásico rosarino fue protagonista de un partido escandaloso por la Copa Libertadores.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

20 de agosto 2025 · 18:05hs
Los jugadores de River sufren la agresión con gas pimienta en el clásico de hace diez años en La Bombonera.

Los jugadores de River sufren la agresión con gas pimienta en el clásico de hace diez años en La Bombonera.

Darío Herrera (40 años) será el encargado de impartir justicia en el clásico rosarino del próximo sábado, a las 17.30, entre Central y Newell's en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del torneo Clausura. Para el experimentado árbitro será su primera vez al frente del derbi de la ciudad. Pero este juez tiene la particularidad de haber dirigido uno de los partidos más escandalosos del fútbol Sudamericano y hasta Mundial por lo que ocurrió dentro del campo de juego con los futbolistas de uno de los equipos.

Herrera fue el árbitro principal de uno de los cotejos más bochornosos de la historia de la Copa Libertadores de América. Hace diez años se disputó el clásico entre Boca y River que es tristemente recordado como el partido del gas pimienta. Es que por la Copa Libertadores 2015, el Xeneize fue descalificado y River terminó siendo campeón.

Esa noche que marcó un antes y un después en la historia del Boca-River. Fue el 14 de mayo de 2015, cuando debían disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en La Bombonera.

Leer más: Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol nacional e internacional

Embed - Hinchas de Boca les tiran gas pimienta a jugadores de River

Una locura a la salida del túnel en La Bombonera

Los xeneizes estaban obligados a ganar, ya que los de Nuñez se habían quedado con la ida por 1-0. Sin embargo, en el primer tiempo el conjunto del Vasco Arruabarrena no pudo desequilibrar. Y los jugadores de River, dirigidos por Marcelo Gallardo, fueron atacados con gas pimienta cuando salían por el túnel a disputar el complemento. Una verdadera locura.

Varios jugadores de River tenían los ojos completamente rojos, con ardor y lágrimas producto del gas pimienta arrojado por los hinchas de Boca, entre ellos el artífice principal, el Panadero Adrián Napolitano.

Leer más: La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Los jugadores de River lastimados

Varios futbolistas quedaron muy afectados, siendo Leonardo Ponzio uno de los más complicados. También sufrieron la agresión Leonel Vangioni, Ramiro Funes Mori, Sebastián Driussi y Matías Kranevitter, con los ojos llorosos y enrojecidos.

Desde allí todo fue un caos en el campo de juego y las autoridades de la Conmebol iban y venían mientras el comisario deportivo, el boliviano Rober Bello, estaba en el teléfono y buscaba una salida a la situación.

Los jugadores de River y las autoridades solo querían salir de la cancha, los de Boca en cambio se sentían perjudicados ante la situación y a toda costa querían jugar el partido.

Leer más: Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Y quien tomó la decisión final fue justamente el árbitro que impartirá justicia en el clásico rosarino del sábado. El desenlace lo determinó Darío Herrera, quien dio por finalizado el partido casi dos horas después del escándalo.

Al otro día hubo una audiencia en Asunción en la sede de la Conmebol y, finalmente, el encuentro se decretó terminado. Por el 1-0 de la ida, el Millonario accedió a los cuartos de final de la que sería su tercera Copa Libertadores. Al club de la Ribera, en cambio, le tocó una dura sanción, que luego sería reducida por la Conmebol.

Leer más: El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

Darío Herrera y el clásico rosarino

En cuanto al clásico rosarino hay que decir que Herrera a Central lo dirigió 23 veces. Los canallas ganaron 7 partidos, perdieron 6 y empataron 10. Y la última vez que estuvo en un cotejo de los canallas fue el 28 de junio pasado, cuando el equipo de Holan quedó eliminado por penales tras empatar 0 a 0 en Copa Argentina frente a Unión.

Mientras que a Newell's lo arbitró en 26 oportunidades. La Lepra ganó 9 cotejos, perdió 11 y empató 6. El último fue en la primera fecha de este Clausura 2025 cuando los rojinegros le ganaron en Mendoza 2 a 1 a Independiente Rivadavia.

Este sábado dirigirá por primera vez el clásico rosarino.

Noticias relacionadas
¿No hay dos sin tres?. Nacho Malcorra anotó dos goles en el clásico rosarino y va por más. 

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Fabbiani encara la semana previa a su primer clásico rosarino como DT de Newells.

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

En el Coloso, en 2007. Ángel Di María se prepara para sacar un zurdazo ante el cierre de Araujo y la presión del Colo Ré.

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Ángel Di María buscará su primer triunfo ante Newells en el clásico.

Di María quiere festejar un clásico con Central por primera vez

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo último

Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

Olivares acusó a Amsafé de querer manejar los fondos del Iapos: No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano

Olivares acusó a Amsafé de querer manejar los fondos del Iapos: "No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano"

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

La Usina de Datos de la UNR calculó que un hogar rosarino necesitó en julio un ingreso de $ 475.044 para no ser indigente y de $ 1.255.033 para no ser pobre.

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual
Economía

Vuelan las tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei
Información General

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En medio de la polémica, se supo que Homo Argentum tuvo financiamiento del Estado

En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

Ovación
Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona
OVACIÓN

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Policiales
Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

La Ciudad
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Una paciente santafesina murió tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado
Información General

Una paciente santafesina murió tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires
economia

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador
Policiales

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto
Política

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora