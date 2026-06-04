Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados

El gobernador se refirió a la línea de financiamiento que habilitó el Estado provincial en conjunto con bancos públicos y privados por 116 mil millones de pesos

El gobernador Maximiliano Pullaro y la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia, fueron parte, junto a otras autoridades, de una bendición durante la apertura oficial de Agroactiva.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este jueves del acto de apertura de la 32ª edición de Agroactiva , la muestra del agro que se desarrolla del 3 al 6 de junio en Armstrong, bajo el lema “Una muestra de lo que somos”. Anticipó que en menos de 24 horas de anunciar una línea de financiamiento exclusiva para el sector por más de 100 mil millones de pesos , ya otorgaron 46 mil millones de pesos y "ya se llenaron carpetas por 70 mil millones de pesos".

“En Santa Fe pudimos demostrar, con un Estado eficiente y sin corrupción durante estos 29 meses de gestión, que invertimos en infraestructura productiva 2.160 millones de dólares para darle potencia al agro, tener mejor conectividad vial y mejor logística, los mejores puertos y aeropuertos, y contar con la mejor energía”, afirmó el gobernador durante su discurso.

El mandatario volvió a reclamar, al gobierno nacional, que la baja de retenciones se dé de manera continua y expresó: "Va a impactar de manera positiva en toda la región productiva del país. Ninguno de los hombres y mujeres del campo se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, sino que todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”.

Créditos para el agro

El gobernador destacó que en lo que va del año ya otorgaron casi $200.000 millones en créditos al sector productivo de la provincia y dijo que de los créditos lanzados el miércoles en la apertura del stand santafesino en Agroactiva, “ya se llenaron carpetas por 70 mil millones de pesos y ya se prestaron 46 mil millones de pesos”.

>> Leer más: Agroactiva: Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

"La provincia de Santa Fe subsidia tasas para que el sector productivo pueda invertir en un momento muy difícil de la economía a nivel nacional. El camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto de Argentina que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable”, manifestó Pullaro.