Tarjeta veloz: Newell's arrancó el clásico con un defensor amonestado en 46 segundos

El árbitro Darío Herrera le sacó tarjeta amarilla a Fabián Noguera por una falta sobre Alejo Veliz en una situación llamativa

Noguera va con todo sobre Veliz y se gana la primera amarilla del clásico.

Algunos debutantes en el clásico rosarino pusieron toda la carne al asador de entrada. Un defensor de Newell's dio una de las primeras notas negativas, ya que este sábado lo amonestaron cuando sólo habían pasado 46 segundos de juego en el Gigante de Arroyito.

Fabián Noguera terminó mal parado tras su primera acción en la cancha de Central . El árbitro Darío Herrera lo sancionó antes del primer minuto del encuentro por una falta fuerte sobre Alejo Veliz y además generó una aproximación de los locales al arco rojinegro.

El futbolista leproso llegó tarde cuando intentó disputar la pelota y el referí no dudó ante la caída del nueve auriazul . Mientras el delantero estaba tendido frente a la platea que da espaldas al río Paraná, los hinchas vieron la primera tarjeta amarilla de la tarde.

Noguera salió a la cancha con la misión de anular al exjugador de Tottenham, Sevilla y Espanyol de Barcelona, pero fue demasiado lejos. El atacante se fue del área a buscar la pelota contra la banda derecha canalla y cuando intentó avanzar, su marcador se tiró al piso y lo derribó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959353653715693639&partner=&hide_thread=false PRIMERA AMARILLA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO ANTES DEL MINUTO DE JUEGO: ¡ASÍ SE VIVE!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/FuW78RvyzV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

Herrera no cobró la infracción de inmediato porque Enzo Copetti tuvo la oportunidad de seguir disputando el balón cerca de la línea de fondo. Ni bien advirtió que ya no había ventaja para el equipo anfitrión, el árbitro dio marcha atrás y cobró el tiro libre para la Academia.

>> Leer más: Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia y mística de Sudamérica

Noguera fue uno de los últimos refuerzos rojinegros de este mercado de pases y su inclusión en la formación titular fue una de las grandes apuestas de Cristian Fabbiani. El Ogro decidió meterlo en una línea de tres zagueros con sólo dos partidos desde que llegó al parque de la Independencia.

Aunque no sumó demasiados minutos con la camiseta leprosa, el director técnico decidió apostar a la altura del exjugador de Estudiantes para afrontar el derbi como visitante y neutralizar la amenaza de Veliz. Sin embargo, el primer duelo fue con la pelota al piso y se lo llevó el nueve de Central.