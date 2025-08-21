La Capital | Ovación | Central

Central visitará a Sarmiento y por séptimo partido consecutivo jugará un sábado

En la previa al clásico ante Newell's, la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer días y horarios de la próxima jornada

Por Luis Castro

21 de agosto 2025 · 09:06hs
Central

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

Central, con la presentación de Ángel Di María, debutó en el torneo en el Gigante el 12 de julio ante Godoy Cruz.

Central está a horas de su presentación frente a Newell's para llevar adelante el clásico tan esperado. La cita es este sábado, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, y precisamente el día elegido es un detalle que volvió a llamar la atención. Y se sumó otro hecho: la programación que dio a conocer la Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirma que el Canalla jugará de visitante y por séptima vez consecutiva un día sábado.

Después del encuentro con los Rojinegros en Arroyito, el equipo conducido por Ariel Holan y con Ángel Di María como la gran estrella se presentará en Junín el sábado 30, a las 19.15, frente a Sarmiento, en uno de los cotejos de la Zona B y que será televisado por TNT Sports. De esta forma, será el séptimo partido consecutivo que Central jugará un sábado.

Cabe recordar que el debut de Fideo en su regreso a Central después de largos años se produjo el sábado 12 de julio. En esa ocasión los Canallas se midieron con Godoy Cruz y el resultado fue empate 1 a 1 en el Gigante.

>>Leer más: Central: los que tienen el puesto asegurado para el clásico y las dudas que debe resolver Holan

Los siguientes encuentros también se disputaron en ese día de la semana: el 19 Central le ganó de visitante a Lanús 1 a 0; el 26 empató 0 a 0 de local ante San Martín (San Juan), el 9 de agosto igualó 0 a 0 en Tucumán con Atlético y el 16 hizo tablas 1 a 1 con Deportivo Riestra, en Arroyito. El clásico con los Leprosos se jugará el sábado 23 y siete jornadas más tarde, en la próxima fecha en Junín, se completará los siete juegos en continuado un mismo día.

>>Leer más: Julio Zamora y Cuffaro Russo, contundentes: "Los clásicos no se arreglan, es algo imposible"

La determinación de la LPF no deja de llamar la atención y alimentó diversas conjeturas, aunque algunos allegados a la entidad dijeron por lo bajo que "seguramente en algunas fechas que se vienen juegue algún viernes" y después se llegarán los duelos con Boca y River, entre otros, que en general juegan los domingos, aunque no siempre.

La programación de la fecha 7

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la agenda de la fecha 7 del torneo Clausura con días, horarios y canales que televisarán cada partido.

Viernes 29 de agosto

19 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

19 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)

21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)

Sábado 30

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)

17 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

17 Indep. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)

19.15 Sarmiento – Central (Zona B) (TNT Sports)

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Domingo 31

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Lunes 1º de septiembre

17 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)

Noticias relacionadas
Absorbido por la marca de Riestra. El colombiano Campaz viene cumpliendo pobres tareas. No tendría un lugar seguro como titular en Central en el derbi de la ciudad. 

Central: los que tienen el puesto asegurado para el clásico y las dudas que debe resolver Holan

Tomás Salteño, el 10 de la reserva de Central, anotó por duplicado ante el Verde de Caballito. 

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

San Pablo clasificó venciendo a Atlético Nacional y se sacó la espina de la Copa Libertadores 2016

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

El clásico entre Central y Newells se jugará este sábado en el Gigante de Arroyito.

En Central se agotaron en una hora las entradas que quedaban disponibles

