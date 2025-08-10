Gonzalo Maroni y los fallos del juez: "Hay que quejarse menos y jugar más"

El autor del gol de Newell's frente a Central Córdoba le restó trascendencia al polémico arbitraje de Andrés Merlos. Destacó el sacrificio del equipo

Gonzalo Maroni quedó satisfecho con “el sacrificio” de Newell’s para reponerse a la situación adversa de quedar con uno menos frente a Central Córdoba. Aparte quedó gratificado con su gol, porque “siempre es lindo convertir" , aunque se fue con algo de bronca porque al final se les escapó la victoria.

El mediocampista, con la misma contundencia con la que aprovechó el centro de David Sotelo la noche del viernes en el Coloso, fue tajante cuando se refirió al arbitraje de Andrés Merlos, que tanta polémica generó: “Hay que quejarse menos y jugar más”.

“Hicimos muy bien las cosas, estábamos con uno menos y es muy desgastante porque tenés que correr por un jugador más”, afirmó el autor del gol rojinegro, quien quedó molesto por la igualdad del Ferroviario cuando el partido ya terminaba.

“Tuvimos la pelota, también las chances, lo pasamos a ganar y a lo último, por mala suerte, nos empataron. Con lo que nos vamos contentos es con el sacrificio que hicimos por el compañero y el equipo”, manifestó.

Acerca de su gol, que llegó en un momento complicado para la Lepra, declaró: “Siempre es lindo convertir, pero es más lindo aún si lo haces y ganás. Lo bueno fue el sacrificio dentro de la cancha, y lo malo es irnos con esta bronca por el empate. Los goles siempre son importantes”.

Maroni habló sobre la concepción de la jugada, que culminó con el tanto de la apertura en el Coloso Marcelo Bielsa. “Fue una muy buena habilitación, no se cómo me vio (David Sotelo). Fue un muy buen pase y en definitiva un lindo gol”, elogió el enganche, el pase de su compañero, quien lo dejó solamente con la obligación de empujarla.

A pesar de que Newell’s suma ya tres partidos sin victorias, para Maroni el camino es claro, y sin apurarse en pensar en el clásico ante Central. “Tenemos un buen equipo. Debemos hacer esto, jugar, tener la pelota y ser eficientes en ataque. Ahora se viene un encuentro muy importante como el de la Copa Argentina. Veremos que pasa. Estamos esperando con ansias el clásico, pero hay que ir paso a paso”, manifestó.

Sobre la roja a Luca Regiardo

Maroni también se refirió a la jugada que tanta polémica provocó durante el partido, la tarjeta roja que le mostraron a Luca Regiardo en el primer tiempo y que condicionó a Newell’s para el resto del tiempo.

“No vi la jugada de la expulsión. La quise ver en el VAR, pero es muy rápida, aunque va muy fuerte. No sé bien cómo fue, pero si lo echaron por algo es”, planteó Maroni.

image - 2025-08-10T200736.508 Andrés Merlos le muestra la tarjeta roja a Luca Regiardo, futbolista de Newell's. Virginia Benedetto / La Capital

“Para mí, el arbitraje no fue malo. Fue parejo para los dos. Lo que pasa es que en el fútbol argentino se quejan mucho. Hay que quejarse menos y jugar más”, subrayó el volante ofensivo.

Y agregó, haciendo un contundente mea culpa: “Hay que hacerse cargo, jugar más. Tuvimos uno menos y a pesar de eso controlamos más la pelota con posesión, llegamos y pateamos al arco. Si lo echó por algo fue. No hay que repartir culpas, debemos mirar para adentro, entrenar más, hacer mejor las cosas y pensar en el miércoles”, dijo sin vueltas.