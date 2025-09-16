La Capital | Ovación | Facundo Buonanotte

Facundo Buonanotte está en la lista de buena fe de Chelsea para la Champions League

El ex-Central debutó el fin de semana contra el Brentford. No estaba en la convocatoria para el certamen europeo, pero entró por la lesión de un compañero

16 de septiembre 2025 · 14:10hs
Facundo Buonanotte fue incluido a último momento en la lista de buena fe del Chelsea para la Champios League.

Facundo Buonanotte fue incluido a último momento en la lista de buena fe del Chelsea para la Champios League.

Para Facundo Buonanotte son buenos tiempos. El futbolista formado en Central debutó el fin de semana en el Chelsea y ahora el equipo campeón mundial de clubes confirmó que lo incluyó en la lista de buena fe para la Champions League, cosa que estaba en duda.

Buonanotte, de 20 años y nacido en Pérez, fue agregado a último momento en la lista de buena fe de los “Blues”, aprovechando el lugar que dejó vacante el portugués Dario Essugo, quien fue operado de una lesión muscular y tendrá varias semanas de recuperación.

El ex-Central había quedado inicialmente fuera de la nómina presentada por el club londinense, pese a haber llegado en septiembre como refuerzo a préstamo por un año.

Leer más: Central calificó de "obscenos" algunos mensajes de sus hinchas en el Gigante, en el partido contra Boca

Sin embargo, el reglamento de la UEFA permite reemplazar a un jugador en caso de lesión grave antes del inicio del torneo, lo que le abrió la puerta al argentino para tener su primera experiencia en la máxima competencia continental.

Debutó el fin de semana en la Premier League

Buonanotte apenas acumula 45 minutos con la camiseta del Chelsea, ya que debutó el último fin de semana en el empate 2-2 frente a Brentford por la Premier League.

Su inclusión representa una apuesta de Enzo Maresca, que ve en el joven mediocampista un recambio interesante para la rotación en un calendario cargado de partidos.

Leer más: La visceral reacción de la esposa de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

De esta forma, Buonanotte se convertirá en el tercer argentino de Chelsea en esta edición de la Champions, junto a Enzo Fernández —emblema del equipo— y Alejandro Garnacho, otra de las incorporaciones del último mercado.

Los “Blues” debutarán en la fase de grupos este miércoles ante Bayern de Múnich, en un duelo que podría marcar el estreno europeo del exjugador de Brighton y Leicester.

Noticias relacionadas
En el torneo Proyección Newells está ubicado en el tercer puesto en su zona.

En reserva, Newell's volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

Tomás Salteño domina e intenta iniciar un avance para el Canalla. El volante fue el autor del primer gol de Central en La Plata.

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

Enzo Barrenechea con la camiseta del Benfica. El ex-Newells marcó un gol en la Champions ante un equipo debutante. 

Salió campeón dos veces en las inferiores de Newell's, no debutó en primera y hoy hizo un gol en la Champions

Central Córdoba venció a Defensores de Cambaceres y ya piensa en el reducido de la Primera C. 

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido por el ascenso

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Lo último

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Una vez más, los estudiantes se volcaron a las calles para no olvidar el terrible represión durante la última dictadura militar. Todas las imágenes

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Ovación
Central calificó de obscenos algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca
OVACIÓN

Central calificó de "obscenos" algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

Central calificó de obscenos algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

Central calificó de "obscenos" algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

En reserva, Newells volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

En reserva, Newell's volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

Policiales
Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

La Ciudad
Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario movilizada: la ciudad vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Roldán, de Apur: Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura

Roldán, de Apur: "Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura"

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el regreso

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

Roldán, de Apur: Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura
La Ciudad

Roldán, de Apur: "Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura"

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?
Salud

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los 10 más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los 10 más buscados

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin
Zoom

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se pide compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se pide compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios
Información General

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios