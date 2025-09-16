Central calificó de "obscenos" algunos mensajes de sus hinchas en el Gigante, en el partido contra Boca

Los directivos del club emitieron un comunicado para expresar su desaprobación y dijeron que trabajarán para que no se repitan

Los hinchas de Central coparon el Gigante el domingo en el choque contra Boca.

La comisión directiva del club Rosario Central emitió un comunicado para expresar públicamente que no está de acuerdo con algunas de las escenas que se vieron el domingo en el Gigante de Arroyito y dijo que el club trabajará para que en el futuro no se repitan.

El domingo, en el partido ante Boca por octava fecha del torneo Clausura, se pudo ver una especie de representación montada por los hinchas canallas para cargar al entrenador de Newell's, Cristian Fabbiani. Aunque el comunicado de Central no lo dice, parece claro que se refiere precisamente a ese episodio, al que calificó de “obsceno”.

El partido entre canallas y xeneizes terminó 1 a 1. Battaglia puso en ventaja a Boca con un gol de cabeza, y Ángel Di María convirtió el empate con un soberbio gol olímpico.

El comunicado de los directivos de Central

El siguiente es el comunicado dado a conocer por el club Rosario Central este martes a la tarde:

"Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito durante el partido del último domingo ante Boca.

Esta forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar de esta Comisión Directiva.

Creemos y nos gusta el folclore en el fútbol, pero siempre que sea sano y dentro de un respeto hacia el rival y a los valores de toda nuestra gente. Lo ocurrido el último domingo no refleja estos valores.

Ante los hechos mencionados, el club se hace responsable y se encargará de que este tipo de conductas y objetos no se repitan de ninguna manera en el futuro.

Invitamos a todos los socios e hinchas a vivir la pasión por Rosario Central de manera responsable y respetuosa, celebrando el fútbol dentro de los valores que siempre nos identificaron.

Juntos hacemos grande al Club, dentro y fuera de la cancha".

El texto del comunicado se difundió a través de las redes sociales de Central.

