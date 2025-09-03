La Capital | Ovación | Facundo Buonanotte

Recién llegado al Chelsea, Facundo Buonanotte no fue convocado para la Champions League

El entrenador italiano Enzo Maresca incluyó en la lista de buena fe a todas las otras adquisiciones del equipo inglés en el último mercado de pases

3 de septiembre 2025 · 16:25hs
Facundo Buonanotte

Facundo Buonanotte, el día de su presentación en el Chelsea. No está convocado para jugar contra el Brentford.

Chelsea, el campeón mundial de clubes, jugará este año una nueva edición de la Champions League, el segundo campeonato continental más importante. En la lista de buena fe designada por el club londinense para esa competencia no está el recién llegado Facundo Buonanotte.

Este miércoles, el entrenador del equipo, el italiano Enzo Maresca, dio a conocer la lista de futbolistas a los que tendrá en cuenta para esa competencia y el ex-Central no fue incluido.

Buonanotte pertenece al Brighton, club que compró su pase a Central en 2022 en cerca de 12 millones de euros. En el actual mercado de pases hubo varios clubes que quisieron contratarlo, entre ellos el Borussia Dortmund. El club alemán lo tenía entre sus prioridades, pero Brighton no aceptó cederlo a préstamo y lo tasó en unos 40 millones de euros.

Otros clubes pidieron condiciones para llevarlo a préstamo, pero la posición del Brighton siempre fue inflexible: solo aceptaría venderlo por la suma que pidió al Dortmund, algo que incluso le hubiese permitido a Central cobrar un porcentaje por la plusvalía. Buonanotte se quedó entonces en el club del sur de Inglaterra, aunque curiosamente no fue convocado para las tres primeras fechas de la Premier League.

Facundo Buonanotte en el Chelsea

Hasta que, sorpresivamente, apareció el Chelsea y esta vez el Brighton aceptó cederlo a préstamo. El anuncio se hizo a principios de semana y el chico nacido en Pérez y formado en Central se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar en el campeón del mundo de clubes, que este año quiere ganar todo: la Premier y la Champions League.

La novedad ahora es que Buonanotte no fue incluido por Maresca en la lista de buena fe para el torneo continental. En Inglaterra hay quienes creen que tendrá pocas chances de jugar, sobre todo al principio. Chelsea es uno de los clubes que más dinero invirtió para reforzar su plantel en el mercado de pases que cerró este lunes.

La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo