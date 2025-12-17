La Capital | Ovación | Messi

Expectativa por la llegada de Messi al país: lo esperan en el aeropuerto de Sauce Viejo

Gran operativo de seguridad y hermetismo en torno a la llegada del crack rosarino a la capital provincial

17 de diciembre 2025 · 08:25hs
Lionel Messi arribará este miércoles a la Argentina

Lionel Messi arribará este miércoles a la Argentina. Por estas horas, se aglomera gente en la zona del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en la capital de Santa Fe, a la espera de la llegada del crack rosarino. Tras un viaje en autopista, se espera que pase las fiestas junto a su familia en su casa en Funes.

El delantero rosarino vuelve al país tras cerrar una intensa gira por la India y haberse consagrado campeón de la MLS.

El arribo a la terminal santafesina se debe al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Rosario, que permanece inactivo por obras de mantenimiento y reabrirá el próximo 29 de diciembre.o.

Como ocurre en cada regreso de fin de año, crece la expectativa entre los hinchas por la llegada del ídolo argentino. Desde temprano, decenas de simpatizantes se acercan a las inmediaciones del aeropuerto santafesino con la intención de ver al futbolista, aunque su entorno mantiene un esquema de movimientos discretos para resguardar la intimidad familiar.

>> Leer más: De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios y destrozos en el estadio

Messi llega y se va a Funes

Messi se instalará nuevamente en el barrio privado Kentucky, su refugio habitual en Funes. Además de disfrutar de la Navidad y Año Nuevo, la agenda familiar incluye el casamiento de su hermana María Sol, previsto para el 3 de enero en la ciudad.

Ante la llegada del campeón del mundo, las autoridades ajustan un operativo de seguridad especial para evitar aglomeraciones tanto en la terminal aérea como en las rutas que conectan con el Gran Rosario.

La estadía de Messi en el país será breve. Su retorno a Miami estaría pactado para la segunda semana de enero, en vísperas de sumarse a la pretemporada de Inter Miami y encarar el comienzo de la temporada 2026, con la Finalissima ante España y el Mundial como principales objetivos deportivos.

