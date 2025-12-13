La Capital | Ovación | Newell's

Los goles del futuro de Newell's: con un artillero que brilló, todos los gritos en la Messi Cup

Newell's culminó la participación en la Messi Cup en Miami y alcanzó el séptimo lugar. El repaso de los goles Leprosos con un pibe que se destacó

13 de diciembre 2025 · 17:29hs
Iani Romero

Iani Romero, el pibe que fue el goleador de Newell's en el torneo internacional.

Los pibes de Newell's de la categoría sub-16 terminaron su participación en la Messi Cup, que se desarrolló en Miami y que contó con una intensa presencia de Lionel Messi en muchos partidos desde la tribuna. Los Leprosos, este sábado, se impusieron por penales a Inter de Italia y quedaron en el séptimo puesto.

El goleador rojinegro de la copa fue Iani Romero, con tres gritos.

Además participaron los equipos de Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Inter Miami y River Plate.

En la presentación en la Messi Cup, los pibes Leprosos sufrieron un duro revés: perdió 4 a 0 ante Inter Miami, el equipo local.

Luego, en la segunda fecha del grupo, los pibes del sub-16 rojinegro empataron 3 a 3 contra Chelsea. Los rojinegros estuvieron 0-1 y 1-2 abajo y en ambas ocasiones lograron igualar. Después pasaron al frente, pero los ingleses llegaron a la igualdad. Los goles rojinegros fueron convertidos por Iani Romero (2) y Ciro Quizás.

Los goles de Newell's contra Chelsea

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1998785969961709699&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1998790156871160146&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1998792778688462999&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1998807239667380606&partner=&hide_thread=false

Y en la tercera jornada los leprosos empataron 2 a 2 ante Atlético Madrid, con goles de Bautista Arévalo y Benjamín Gómez.

Los goles ante Atlético Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1999181597887619244&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1999183719152685168&partner=&hide_thread=false

Mientras que este sábado, los pibes enfrentaron a Inter de Italia para cerrar su participación en el certamen. Iani Romero anotó el 1 a 1 parcial y la definición fue a los penales.

Los goles ante Inter de Italia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1999881149842420168&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1999906314894610434&partner=&hide_thread=false

Tras el 1-1 en los 80 minutos, Giovanni Rubortone, Máximo Contreras y Diego Ruiz Díaz acertaron desde el punto penal; mientras que el arquero Juan Cruz Allegranza contuvo dos disparos para el 3-1 final de los del Parque.

Así, Newell's se quedó con el séptimo puesto en la Messi Cup. Una gran experiencia para los chicos Leprosos.

El Toto Silvetti dio un reconocimiento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1999943408224555483&partner=&hide_thread=false

