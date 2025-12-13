La Capital | Ovación | Messi

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios y destrozos en el estadio

El capitán argentino visitó un estadio de Calcuta y la ira de algunos aficionados derivó en incidentes. El astro argentino se retiró del lugar

13 de diciembre 2025 · 08:53hs
Disturbios durante la visita de Messi en India.

Foto: NA

Disturbios durante la visita de Messi en India.

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado en escándalo: el astro argentino se retiró antes de lo previsto, se produjeron disturbios en las tribunas y los espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento.

El capitán argentino dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos.

De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, La Pulga fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental por fanáticos exultantes que coreaban su nombre, en el marco de la denominada GOAT Tour, donde arribó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Sin embargo, horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta se sintieron estafados por la brevedad del acto y se desataron los incidentes.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego se retiró inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló en ese momento, derivando en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. Incluso, algunos invadieron el terreno de juego.

messi (1)

Incidentes en el estadio de la India

En cuanto a los incidentes, la ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, derivó en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. La locura por Messi continuó, pero se transformó en frustración: "Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó un empresario de 37 años.

El viaje de Messi a la India, que continuará hasta el lunes, contempla que el astro argentino recorra cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.

Previamente, antes de su arribo, ya se había presentado un tributo monumental: una estatua de 21 metros de altura que lo muestra levantando la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022. El despliegue de la GOAT Tour incluye recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición de siete contra siete en Hyderabad, que contará con show musical y celebridades.

