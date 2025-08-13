La Capital | Ovación | Ever Banega

Ever Banega: "Se ganó más con el corazón que con fútbol"

El capitán de Newell's dijo que es momento de "disfrutar" de la clasificación de Newell's a los cuartos de final de la Copa Argentina

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

13 de agosto 2025 · 23:01hs
Ever Banega

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ever Banega, feliz, junto a Luciano Herrera y Carlos González. Newell's se metió en los cuartos de final.

Ever Banega volvió a ser determinante en el funcionamiento de Newell’s. El capitán rojinegro fue el abanderado de la victoria, a partir de su calidad y experiencia. Manejó los tiempos del equipo desde la mitad de la cancha y fue una pieza clave para la victoria sobre Atlético Tucumán y la clasificación de la Lepra a los octavos de final de la Copa Argentina.

Y si bien el conjunto de Cristian Fabbiani tuvo pasajes en los que jugó en un nivel poco común, con elaboración y varias situaciones del gol, el experimentado futbolista destacó que “se ganó más con corazón que con fútbol”.

Banega habló de corazón. Ninguna novedad. Porque si hay algo que caracteriza al equipo de Fabbiani es el temperamento y la garra. El carácter es un distintivo que aparece con frecuencia en los futbolistas rojinegros, y que varias veces sirvió para compensar la falta de fútbol. Pero en la noche de Salta aparecieron ambas cosas, aunque el mediocampista haya resaltado una en especial.

"Esto levanta en lo anímico"

Y qué mejor que un futbolista de su trayectoria para analizar lo sucedido en el campo de juego y valorar cada cosa en su justo lugar. Para el capitán, “se ganó más con corazón que con fútbol”, dijo antes de resaltar que “esto levanta en lo anímico”.

“Primero hay que disfrutar de este triunfo, después Defensa y luego el clásico”, agregó sobre lo vivido en Salta y los próximos desafíos.

Acerca de los momentos de distracción del equipo, que derivaron en los goles de Atlético Tucumán, declaró: “En la Copa Argentina no te podés desconcentrar un minuto”.

Banega prosiguió con la felicidad que les dio la victoria y lo que representa para el mundo Newell’s. “Estoy contento por la gente que vino”, dijo.

Ever Banega se analizó

Luego habló de su rendimiento. ”Me sentí bien, pero cansado en el segundo tiempo. Me tocó salir y hay chicos que pueden entrar. Somos un grupo humilde”, resaltó.

Fabián Noguera, que debutó en Newell’s, fue otro de los futbolistas que tuvo contacto con la prensa luego de la gran victoria.

Leer más: Newell's fue puro corazón y goles para saltar a los cuartos de final de la Copa Argentina

“Estoy contento porque era un partido complicado y definitorio, y lo supimos llevar adelante a pesar de estar en un momento en desventaja”, manifestó.

“Después de casi tres meses sin jugar oficialmente a uno le cuesta un poco agarrar ritmo, pero en líneas generales creo que hice un buen partido. Con el correr de los partidos voy a ir mejorando”, dijo.

“En el segundo tiempo tuvimos solidez defensiva, no nos llegaron nunca. Pudimos hacer tres goles, algo que nos estaba faltando”, valoró el defensor sobre la producción rojinegra en Salta.

