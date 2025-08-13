El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en la Copa Argentina

El delantero paraguayo fue un león toda la noche y a puro guapo clavó el 3 a 2 a favor de Newell's para la victoria final ante Atlético Tucumán.

El equipo de Newell's que salió a jugar contra Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina.

En el triunfazo de Newell's ante Atlético Tucumán, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Padre Martearena de Salta, el más destacado del rojinegro fue Carlos González. Una fiera para luchar y un golazo inolvidable para el grito sagrado del rojinegro en Salta.

Juan Espínola 5,5 : Un solo desajuste en el segundo gol del Decano. Después siempre impecable de arriba y de abajo.

Alejo Montero 6,5 : Gran partido del lateral. Marcó, mordió y se proyectó con buen panorama.

Luciano Lollo 7,5 : Otro león de la defensa. Sacó muchísimo y clavó el gol de la apertura para los de Fabbiani.

Fabián Noguera 7: Muy buen debut. Una pared para despejar todo lo que tuvo cerca. Casi impasable de arriba.

Víctor Cuesta 7: Prolijo, seguro y confiable. Nunca se desordenó y aportó a la causa de bancar el resultado en el complemento.

Ángelo Martino 7,5: Un enorme primer tiempo. De lo mejor que hizo en Newell's. Luego se cansó y salió.

Luca Regiardo 6,5: Le tocó hacer el trabajo sucio y se la bancó casi sólo en el medio. Cumplió y ganó muchas divididas.

Éver Banega 6,5: De mayor a menor. El fútbol de Newell's pasó por sus pies. Luego se cansó y dejó la cancha.

Luciano Herrera 7: Atrevido, activo y participativo en el circuito de ataque. Buenos arranques y desequilibrante.

Carlos González 9: Una fiera con todas las letras. Un partido impecable. Bancó y ganó siempre de arriba y anotó un gol de pillo para el 3 a 2 final.

Gonzalo Maroni 7: Buen partido del volante ofensivo. Encaró, tuvo juego asociado y anotó un gol. Se cansó y salió.

Ingresaron en Newell's:

Valentino Acuña 6: entró por Herrera y aguantó muy bien la pelota.

David Sotelo 6: ingresó por Maroni y se paró en la izquierda del mediocampo a darle orden.

Alejo Tabárez -: cumplió su rol de lateral izquierdo y aportó toda la garra que tuvo.

Martín Fernández Figueira -: Tuvo su debut en Newell's e hizo lo que sabe: correr y morder.

Juan Manuel García- : Estaba casi afuera del club, le dieron una nueva oportunidad y demostró su compromiso con la causa de Newell's. Entró afilado.

DT Cristian Fabbiani 7: El padre del triunfo. Newell's debió ganar sin sufrir. Fue mucho más que su rival y mereció liquidarlo en la etapa inicial. Fue el mejor resultado desde su estadía en el Parque. El envión soñado para el clásico.