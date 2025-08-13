La Capital | Ovación | Newell's

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en la Copa Argentina

El delantero paraguayo fue un león toda la noche y a puro guapo clavó el 3 a 2 a favor de Newell's para la victoria final ante Atlético Tucumán.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

13 de agosto 2025 · 22:00hs
El equipo de Newells que salió a jugar contra Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El equipo de Newell's que salió a jugar contra Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina.

En el triunfazo de Newell's ante Atlético Tucumán, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Padre Martearena de Salta, el más destacado del rojinegro fue Carlos González. Una fiera para luchar y un golazo inolvidable para el grito sagrado del rojinegro en Salta.

Juan Espínola 5,5: Un solo desajuste en el segundo gol del Decano. Después siempre impecable de arriba y de abajo.

Alejo Montero 6,5: Gran partido del lateral. Marcó, mordió y se proyectó con buen panorama.

Luciano Lollo 7,5: Otro león de la defensa. Sacó muchísimo y clavó el gol de la apertura para los de Fabbiani.

Fabián Noguera 7: Muy buen debut. Una pared para despejar todo lo que tuvo cerca. Casi impasable de arriba.

Víctor Cuesta 7: Prolijo, seguro y confiable. Nunca se desordenó y aportó a la causa de bancar el resultado en el complemento.

Ángelo Martino 7,5: Un enorme primer tiempo. De lo mejor que hizo en Newell's. Luego se cansó y salió.

Luca Regiardo 6,5: Le tocó hacer el trabajo sucio y se la bancó casi sólo en el medio. Cumplió y ganó muchas divididas.

Éver Banega 6,5: De mayor a menor. El fútbol de Newell's pasó por sus pies. Luego se cansó y dejó la cancha.

Luciano Herrera 7: Atrevido, activo y participativo en el circuito de ataque. Buenos arranques y desequilibrante.

Carlos González 9: Una fiera con todas las letras. Un partido impecable. Bancó y ganó siempre de arriba y anotó un gol de pillo para el 3 a 2 final.

Gonzalo Maroni 7: Buen partido del volante ofensivo. Encaró, tuvo juego asociado y anotó un gol. Se cansó y salió.

Ingresaron en Newell's:

Valentino Acuña 6: entró por Herrera y aguantó muy bien la pelota.

David Sotelo 6: ingresó por Maroni y se paró en la izquierda del mediocampo a darle orden.

Alejo Tabárez -: cumplió su rol de lateral izquierdo y aportó toda la garra que tuvo.

Martín Fernández Figueira -: Tuvo su debut en Newell's e hizo lo que sabe: correr y morder.

Juan Manuel García- : Estaba casi afuera del club, le dieron una nueva oportunidad y demostró su compromiso con la causa de Newell's. Entró afilado.

DT Cristian Fabbiani 7: El padre del triunfo. Newell's debió ganar sin sufrir. Fue mucho más que su rival y mereció liquidarlo en la etapa inicial. Fue el mejor resultado desde su estadía en el Parque. El envión soñado para el clásico.

Noticias relacionadas
El defensor de Newells Ángelo Martino cubre la pelota.

Newell's consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Andrés Merlos le muestra la roja a Luca Regiardo, el pibe de Newells. Ahora el Tribunal de Disciplina le dio dos fechas de suspensión.

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Fabián Noguera debutará en Newells contra Atlético Tucumán, en Salta.

Con un debut: cómo forma Newell's ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Los hinchas de Newells llegaron temprano al estadio Padre Martearena de Salta.

Los hinchas de Newell's desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Lo último

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Ever Banega: Se ganó más con el corazón que con fútbol

Ever Banega: "Se ganó más con el corazón que con fútbol"

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de Hamás

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La rápida intervención de la madre y la Policía evitó un posible secuestro. Desde la Cámara de Remises alertan sobre la falta de control en las apps
Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Ovación
Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Policiales
Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?
Salud

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión
Información General

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas
Información General

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas

¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Juicio por abuso: piden nueva sentencia por estereotipos de género inadmisibles
La Región

Juicio por abuso: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario