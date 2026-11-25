El Salaíto hizo la presentación de la camiseta que utilizará el plantel en Brasil desde el 29 de noviembre al 6 de diciembre

El Salaíto presentó la camiseta que utilizará en Santos, donde integrará el grupo junto a un equipo de Chile, otro de Brasil y un tercero de Colombia.

“Estamos muy contentos con la preparación que venimos haciendo. De los doce jugadores que viajan, once son habituales del torneo en el club. Si bien el nuestro es un deporte amateur y ninguno de los chicos cobra un peso, entrenan y se esfuerzan todos los días con un profesionalismo enorme para estar a la altura de una competencia de nivel profesional . Nosotros apostamos fuerte al desarrollo: un gran porcentaje del plantel se formó en nuestra ciudad y en nuestra escuela, así que nos llena de orgullo poder competir en la elite con un equipo bien local frente a rivales que tienen un poderío económico altísimo”, le dijo a Ovación Maxiliano Ponzetti , director técnico del equipo del fútbol playa de Argentino , que desde el 29 de noviembre al 6 de diciembre disputará la Copa Libertadores en Santos. El Salaíto será el único equipo argentino.

La competencia se realizará en la ciudad brasileña del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Los 12 participantes disputarán la fase de grupos distribuidos en tres zonas de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final.

En las semifinales, el ganador del partido 1 se enfrentará al vencedor del partido 4, mientras que los ganadores de los partidos 2 y 3 disputarán el otro encuentro. Los vencedores jugarán la final y los perdedores se medirán por el tercer puesto.

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El DT Maximiliano Ponzetti, junto al nuevo presidente de Argentino, Juan Mateo Chulich. Leonardo Vincenti / La Capital

La competencia también contará con encuentros para definir las posiciones del quinto al duodécimo lugar.

Los rivales de Argentino

Los salaítos debutarán el domingo 29 de noviembre ante Bullers. El lunes a las 10 enfrentará a Juventus y el último partido lo disputará el martes a las 12 ante Utrahuilca FC.

Con respecto al grupo que le tocó, Ponzetti no se guardó nada. “Nos tocó un grupo durísimo, con jerarquía mundial. El equipo chileno se reforzó con jugadores brasileños, un arquero suizo nominado entre los mejores del mundo y el capitán de la selección de Perú. Juventus sumó casi 12 refuerzos a la base de los campeones del mundo con Brasil, además de figuras internacionales como Chiqui Ardil, capitán de la selección española, y el portugués Be Martins, premiado como mejor jugador del mundo. Y el equipo tiene una estructura parecida a la nuestra, con una base que viene jugando hace años y suma refuerzos de la selección de Colombia”, dijo técnico de Argentino.

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El entrenador salíato también se refirió al grupo de trabajo que apoya al plantel.“Quiero destacar y agradecer especialmente a todo el staff y a quienes nos acompañan desinteresadamente. Al equipo de profesionales que trabaja ad honorem con un nivel increíble: Silvia Bartulovich desde el entrenamiento en neurociencia, Nicolás Gerosa, quien nos acompañará en el viaje con la kinesiología, y Florencia Castellano en la parte de nutrición. A la dirigencia del club por el apoyo, a Patricio Alday y al balneario La Florida, que nos dan el mejor escenario para poder entrenar, y a la Fundación 11 de Octubre, junto con su presidenta, que nos acompaña en todas las necesidades del día a día. También a Juan Sulgati y al Mercado de Productores por ayudarnos con las frutas, y a X-Body Suplementos por acompañarnos con la suplementación. Son todos detalles clave que hacen a una preparación de elite. Desde mi lugar, estoy muy tranquilo, muy contento con el grupo y optimista de poder desempeñarnos bien e intentar mejorar la performance anterior”, cerró Ponzetti.

El plantel de Argentino

El plantel del Albo está integrado por: Hengelbert Prado, Luca becares, Lucas Casteran, Joel Peralta, Nahuel Cipolletta, Gustavo Moreyra, Nicanor Maciel, Angelo Agustini, Andrés Laens, Lucas Ponzetti, Alejo González y Yohan Riquel. Cuerpo técnico: Maxi Ponzetti (DT), Silvia Bartulovich (asistente técnica y coaching), Feliz Salvatierra (ayudante de campo),Nicolás Gerosa (Kinesiólogo), Agustín Dean (médico) y Florencia Castellano (nutricionista).