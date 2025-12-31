La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad
Luego de la polémica salida de un jugador de las inferiores de River, la entidad madre del fútbol local tomará fuertes cartas en el asunto
31 de diciembre 2025·13:37hs
La AFA se encuentra en un momento de tensión y críticas reiteradas que la ponen en el foco de la tormenta. En las últimas horas, se dio a conocer el caso de Lucas Scarlato, juvenil de River que decidió marcharse al exterior bajo el mecanismo de la patria potestad, y las autoridades adelantaron una medida que generó polémica.
Con el objetivo de proteger las inversiones que realizan los clubes argentinos en la formación de futbolistas, desde la dirigencia de la AFA anticiparon que los jugadores que emigren bajo la patria potestas quedarán excluidos de las convocatorias a las selecciones juveniles.
Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y responsable de las selecciones sub-23 y sub-20, fue quien detalló los motivos de la decisión, la cual aseguró que fue tomada por Claudio “Chiqui” Tapia junto al Comité Ejecutivo, en una medida que busca defender “no solo el entrenamiento deportivo, sino también la educación, alimentación, contención psicológica y social, asistencia nutricional, residencia y el desarrollo de valores”.
Según afirmó el responsable de los combinados juveniles, esta directriz afecta a todos los futbolistas que utilicen la patria potestad para trasladarse fuera de Argentina, con una gestión que “procura siempre defender los intereses de los clubes formadores”.
En los últimos meses se vieron distintos casos de jóvenes futbolistas que abandonaron sus clubes antes de firmar un vínculo profesional, acción que trae una importante pérdida económica y deportiva para las instituciones.
El caso que motivó la decisión de la AFA
River comunicó recientemente que inició gestiones formales con clubes europeos como Milan, Roma y otros del Viejo Continente que mostraron interés en Scarlato o bien habrían recibido ofertas externas para contar con sus servicios.
El juvenil de 16 años no llegó a un acuerdo para firmar su primer contrato profesional con el Millonario y dejará la institución bajo la patria potestad, por lo que podrá firmar en condición de libre. Distintos medios nacionales señalaron que la decisión de la familia Scarlato habría sido influencia por su representante Martín Guastadisegno.
En una entrevista con DSports Radio, Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo de River, resaltó que este movimiento en las juveniles pasó a ser una tendencia y mencionó el caso del rosarino Thiago Geralnik, quien en 2018 se marchó rumbo a Villarreal y actualmente milita en la segunda división de Qatar.
La decisión que afectará a las selecciones juveniles
Ante la fuga de jóvenes talentos que tuvo lugar en los últimos meses en el fútbol argentino, la AFA tomó la decisión de plantar un antecedente que motive a los futbolistas y sus familias a permanecer en la Argentina hasta alcanzar la firma de un contrato profesional.
En caso de dejar el país bajo la patria potestad, los jugadores no serán citados a los partidos de la selecciones juveniles y perderán la oportunidad de vestir la camiseta albiceleste en los torneos internacionales, los cuales presentan una oportunidad para mostrar su talento al mundo.
La prohibición regirá durante los próximos ciclos y será aplicable a todos los futbolistas que utilicen este recurso legal, por lo que continuarán contando con la chance de aplicar esta regla para dejar su club de formación.
