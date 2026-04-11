Escándalo en un avión: podrían rescindir el contrato del futbolista que dijo que había una bomba

El club al que pertenece dijo que no tiene responsabilidad en el episodio que obligó activar el protocolo para caso de explosivos en un aeropuerto

El futbolista Emiliano Endrizzi quedó detenido y a disposición de la justicia federal.

El club Gimnasia y Esgrima de Jujuy podría rescindir el contrato del futbolista que fue detenido en el aeropuerto de la capital de esa provincia tras desencadenar la aplicación del protocolo para los casos de amenaza de bomba, lo que obligó a evacuar la estación aérea y demorar el vuelo.

Se trata del defensor Emiliano Endrizzi, quien fue detenido y esposado cuando estaba a punto de viajar junto al plantel de Gimnasia rumbo a la ciudad de Buenos Aires a bordo de un avión de la compañía Flybondi.

El propio presidente del club, Walter Morales, reveló que la comisión directiva está evaluando qué hacer con el contrato del futbolista luego del escándalo que protagonizó en el aeropuerto Gobernador Guzmán, de San Salvador de Jujuy.

Morales dijo que el club no tiene ninguna responsabilidad sobre la conducta de Endrizzi, cuya frase sobre la supuesta presencia de una bomba en el avión obligó a evacuar la aeronave.

"Estaba en horario de trabajo"

La posible rescisión se basa en el hecho de que Endrizzi "estaba en horario de trabajo" y representando al club cuando supuestamente hizo una broma cuando el vuelo estaba a punto de cerrarse. Su gesto obligó a la evacuación total de pasajeros y personal de la terminal aérea.

Luego de una hora, expertos en explosivos de la policía jujeña finalmente descartaron la presencia de explosivos en la aeronave de Flybondi. El jugador, en tanto, quedó detenido y a disposición de la justicia.

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El viaje del resto del plantel de Gimnasia fue reprogramado para que el equipo pueda jugar este domingo contra Agropecuario, por el torneo de la Primera Nacional.

Este sábado a la tarde, el club Gimnasia emitió un comunicado para deslindar responsabilidades en el incidente, que retrasó el vuelo hacia Aeroparque.

Qué dijo el club Gimnasia de Jujuy

El siguiente es el texto de ese comunicado:

"El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa que, en ocasión del vuelo de la empresa Flybondi que debía trasladar al plantel profesional a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del encuentro a disputarse el día domingo frente a Agropecuario de Carlos Casares, se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria ante una situación ocurrida en el interior de la aeronave.

En virtud de ello, tomaron intervención las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en el ámbito de la aviación civil, en coordinación con los organismos correspondientes.

El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución.

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El Club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder.

Asimismo, se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable".