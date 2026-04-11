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Central: cuántos cambios probó el técnico Jorge Almirón de cara a la visita a Huracán

En el último entrenamiento, el DT canalla ensayó muchas variantes. Ausencias importantes, un retorno esperado y una posición que llama la atención

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de abril 2026 · 13:16hs
Jorge Almirón está predispuesto hacia el recambio. Apuesta por una zaga central nueva.

Jorge Almirón está predispuesto hacia el recambio. Apuesta por una zaga central nueva.

Que Central está metido ya de lleno en la doble competencia no hay dudas y es por eso que Jorge Almirón apelaría a un recambio importante para enfrentar este domingo a Huracán, en busca de un paso clave hacia la clasificación a los playoffs en el torneo Apertura.

Si lo del entrenamiento de este sábado por la mañana se traduce en el Tomás A. Ducó, el Canalla presentará ocho modificaciones respecto a los once que vienen de empatar sin goles ante Independiente del Valle de Ecuador por la Copa Libertadores.

En ese equipo que Almirón probó en la última práctica no está Ángel Di María, lo que suena más que lógico. Fideo será preservado para el choque del próximo miércoles en Paraguay contra Libertad. Habrá que esperar la lista de concentrados, pero está la posibilidad de que el campeón del mundo ni siquiera se suba al micro.

La vuelta de Quintana

Entre las apariciones más resonantes está el regreso a la titularidad después de mucho tiempo de Carlos Quintana. Será tiempo, otra vez, de Jorge Broun, tal como ocurrió en el último partido por el torneo local, con una actuación muy convincente. Y lo que llama un poco la atención, en caso de darse de esa forma, es la posición que ocupará Emanuel Coronel, uno de los tres que se mantendría entre los once.

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Fatu Broun quedará un paso más cerca de convertirse en el arquero con más presencias en Central.

Fatu Broun quedará un paso más cerca de convertirse en el arquero con más presencias en Central.

Quintana volvió a jugar hace un par de semanas (ingresando desde el banco), ante Atlético Tucumán, y también lo hizo algunos minutos en la Copa Libertadores. Pero esta vez sería diferente, ya que el Pelado tiene todo para estar desde el arranque después de lo que fue aquella fractura de tobillo que sufrió en cancha de Gimnasia el pasado 27 de septiembre.

Coronel como central

¿Quién sería su ladero en la zaga central? Coronel. El defensor nunca jugó en esa posición desde que llegó a Central, pero Almirón parece dispuesto a improvisar por las ausencias de Ignacio Ovando y Luca Raffin. Podría haber sido Gastón Ávila, pero el Gato seguro será preservado también.

>> Leer más: Central en la Copa Libertadores: el "no quiso entrar" debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Alexis Soto viene de jugar como central ante el Decano, pero en esta ocasión va a su puesto natural, de lateral por izquierda, por la baja de Agustín Sández, quien llegó a las cinco amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión.

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Alexis Soto jugó su último partido como zaguero central, pero ahora volvería al lateral por izquierdo.

Alexis Soto jugó su último partido como zaguero central, pero ahora volvería al lateral por izquierdo.

Del medio para arriba también hay cambios por doquier. El único que se mantendría es el chileno Vicente Pizarro, quien estaría acompañado en el anillo central por Federico Navarro (iría por Franco Ibarra).

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Federico Navarro será uno de los responsables de la contención en el Canalla.

Federico Navarro será uno de los responsables de la contención en el Canalla.

El tridente de tres cuartos más el centrodelantero también cambiarían por completo. Allí, Gaspar Duarte, Guillermo Fernández, Julián Fernández y Enzo Copetti tienen todo para ser los encargados del desequilibrio en la ofensiva.

El probable equipo

En este último entrenamiento antes del partido, Almirón probó un once y de confirmarse, el equipo sería con Jorge Broun; Enzo Giménez, Emanuel Coronel, Carlos Quintana y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Guillermo Fernández y Julián Fernández; Enzo Copetti.

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