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En Newell's, todos los delanteros convierten, gritan y se abrazan, pero ninguno se viste de goleador

Los atacantes de Newell's anotaron un gol cada uno y muestran un reparto equitativo. El equipo no encuentra un artillero que se destaque

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

10 de abril 2026 · 06:15hs
Scarpeccio anotó en la victoria de Newells ante Central Córdoba. Los pibes del club siempre son alternativas válidas. 

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Scarpeccio anotó en la victoria de Newell's ante Central Córdoba. Los pibes del club siempre son alternativas válidas. 

Si bien los mayores problemas que tiene este Newell's radican en el funcionamiento defensivo, el equipo exhibe muchas aristas abiertas de trabajo para seguir puliendo ideas y lineamientos de juego para seguir evolucionando. Los dos triunfos al hilo en el Apertura representan un auténtico oasis de recomposición, y desde ese escenario, mucho más calmo, se están ajustando y poniendo a punto aspectos muy importantes en el tránsito leproso en el torneo.

Uno de esos ejes es que debe apoyarse en su saludable vocación de llegar a la conquista en el área rival a través de diferentes nombres, sistemas y maneras de avance, para poder construir desde ahí algún jugador que se anime a vestirse de artillero como estandarte y bandera para un nuevo ciclo que todavía busca líderes y referentes dentro de la cancha en todos los rangos.

Ahí se enmarca la situación de los delanteros que, en este certamen, todos los que están cerca de las preferencias del entrenador Frank Kudelka señalaron un gol, pero hasta ahora ninguno pudo superar esa marca, que refleja una buena voluntad de carácter colectivo, pero a la vez expone que todavía ninguno se sintió con confianza para ir por más, para transformarse en camino y llegada para una instancia clave, que todo equipo que se precie de tal debe tener aceitada.

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Newell's tiene un buen piso

En este marco, este Newell’s tiene para empezar a levantar desde un piso muy positivo que significa este reparto equitativo de conquistas. Y eso es un valor agregado.

Vale precisar que en este Apertura, la Lepra marcó 10 tantos a favor. En 12 partidos (faltan 4 para finalice la fase de grupos de este certamen) ganó 2, igualó 3 y perdió 7 veces.

Hay que remarcar que los únicos 2 triunfos se dieron en los dos últimos partidos, y eso puede llegar a apuntalar este trascendente momento de cambio de dirección, ya que pudo frenar su caída, y después de mucho tiempo se anima a hacer pie para empezar a caminar.

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Lo que le resta a Newell's

Hay que resaltar también que le quedan enfrentar en el tramo final a San Lorenzo en el Coloso, Unión en Santa Fe, Instituto en Rosario, y Vélez en el Parque.

Poniendo la lupa de análisis en los 10 goles señalados hasta ahora, para la Lepra convirtieron Oscar Salomón 2 (Defensa y Central Córdoba), Franco García 1 (Central Córdoba), Cóccaro 1 (Defensa), Hoyos 1 (Independiente), Mazzantti 1 (Gimnasia M), Walter Núñez 1 (Talleres), el Colo Ramírez 1 (Riestra de penal), Guch 1 (Platense de tiro libre), y Frncisco Scarpeccio 1 (Central Córdoba).

Eso revela que sobre 10 conquistas, 2 fueron marcados por defensores, 1 por mediocampistas, y si se considera extremos a Núñez y García, 7 por atacantes.

Como datos relevantes de este análisis, vale destacar que Núñez convirtió el 1º gol del ciclo dirigencial con Talleres en Córdoba.

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Newell's, también con los pibes

Dentro de los que facturaron hubo 2 pibes del club: Guch 1 y Scarpeccio 1.

Newell’s no anotó ante Acassuso por Copa Argentina, y Lanús, Central, Estudiantes, Banfield y Boca por el torneo.

Otra curiosidad fue que Mazzantti, el último refuerzo que llegó, anotó ante Gimnasia de Mendoza en el tan esperado primer triunfo del año, y vale remarcar además convirtió 3 y 2 se lo anuló el VAR.

La mayor goleada a favor fue el reciente 3 a 1 con Central Córdoba en Santiago del Estero, y lo más rescatable, de lo que se deben amarrar las intenciones y las ambiciones de la Lepra hasta llegar a mitad de año y al nuevo mercado de pases, es que lo mejor lo mostró en los últimos cotejos.

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