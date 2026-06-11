Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

El nuevo local abrirá sus puertas durante el debut de la Selección con una propuesta que busca resignificar el ritual mundialista de reunirse, compartir una mesa y alentar juntos a Argentina

El próximo martes 16 de junio, a partir de las 19, Sodita inaugurará oficialmente su nuevo local en la Galería Pasaje de la Nación, ubicada en Córdoba 1055. La apertura coincidirá con el debut de la Selección Argentina en el Mundial y marcará el comienzo de una propuesta pensada para transformar el espacio en un punto de encuentro para quienes buscan vivir cada partido rodeados de otros hinchas y en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

La iniciativa se desarrolla junto a Brindis TV , que acompañará la experiencia como aliado estratégico en la comunicación , difusión y generación de contenidos durante toda la competencia mundialista.

La propuesta parte de una realidad cada vez más frecuente: muchos departamentos y hogares cuentan con espacios reducidos para recibir grupos numerosos durante los partidos. Frente a ese escenario, Sodita busca ofrecer una alternativa que combine gastronomía, comodidad y clima mundialista en pleno corazón del centro rosarino .

La experiencia incluirá una carta especial para el Mundial, con promociones y combos "a precio amigo" pensados para compartir. Entre las opciones se destacan choripanes, vermut y los tradicionales tequeños de la casa, uno de los productos más reconocidos de la marca.

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Más que una transmisión deportiva, la propuesta apunta a resignificar el ritual colectivo que históricamente acompaña a cada Mundial: reunirse con amigos, compartir una mesa y alentar juntos a la Selección Argentina.

La apuesta de Sodita al microcentro rosarino

La apertura representa un nuevo paso en el crecimiento de Sodita, que se consolidó en los últimos años como una de las propuestas gastronómicas de mayor crecimiento en Rosario. El desembarco en la Galería Pasaje de la Nación forma parte de una apuesta por revitalizar uno de los corredores comerciales históricos del microcentro de la ciudad y sumarse al proceso de renovación que atraviesa el paseo.

Ubicado en una posición estratégica, con acceso desde las peatonales Córdoba y San Martín, el nuevo local buscará combinar la identidad que caracteriza a la marca con una programación especial vinculada al Mundial, convirtiéndose en uno de los puntos de referencia para seguir a la Selección Argentina durante el torneo.

Cómo reservar para el debut de Argentina

Debido a la expectativa generada por la apertura y el debut mundialista, desde la organización recomiendan realizar reservas anticipadas para asegurar lugar durante la jornada inaugural.

Para reservar, se gestiona a través de las redes sociales de Sodita.