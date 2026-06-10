El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón apuntó contra Javkin y lo cruzaron

Una nota de La Capital sobre el declive del socialismo santafesino derivó en un fuerte cruce político dentro de la coalición oficialista. El diputado Esteban Paulón cuestionó el parque acuático impulsado por el municipio y Ariel Bermúdez le respondió con dureza en redes.

La presentación de un proyecto en el Congreso de la Nación para decretar el 5 de junio, día en el que falleció el Indio Solari, como el Día Nacional del Pogo y la Cultura Ricotera expuso una fuerte interna dentro de Unidos.

El proyecto es impulsado por el diputado nacional socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, y generó un artículo de La Capital en el que se indagó sobre la formación de cuadros políticos en el seno de un partido que gobernó 30 años Rosario y 12 la provincia y que un tiene en Paulón uno de sus exponentes en el Congreso.

La nota no cayó bien en el legislador, quien la emprendió en la red social X contra el periodista que la escribió. Pero lo más curioso fue que en su descargo no se privó tampoco de criticar al intendente Pablo Javkin, es decir, a su aliado dentro de la coalición política que gobierna la ciudad y la provincia.

Fue así que Paulón trajo al debate el tema del parque acuático que se plasmará en la costanera norte y sin medias tintas consideró que es un espacio "pensado a espaldas de los vecinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2064474780405752179&partner=&hide_thread=false Parece que a @diegomveiga le indigna el “declive” del legado de Binner por un proyecto de mi autoría.

Pero no le escuché decir nada del declive de un parque acuático pensado a espaldas de los vecinos, ni del proyecto de eutanasia, ni de entornos digitales seguros y saludables… — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) June 9, 2026

Esa frase sin dudas caló hondo en el seno del javkinismo. Una ácida crítica más digna de la oposición que de un aliado. Y quien salió a responderle fue Ariel Bermúdez, diputado provincial y estrecho colaborador del intendente Javkin, quien en la misma red social X le recordó a Paulón que "Hermes (por Binner) nunca hubiera atacado, y menos públicamente, a un aliado que hace y gobierna la ciudad. Miguel (por Lifschitz) nunca hubiera sido el payaso Plim Plim del Congreso. Estévez Boero daba grandes discursos pensando en la gente. Vos haces show pensando en Tik Tok".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arielbermudezok/status/2064533186458136584&partner=&hide_thread=false Le terminás dando la razón a Diego… Hermes nunca hubiera atacado, y menos públicamente, a un aliado que hace y gobierna la ciudad. Miguel nunca hubiera sido el payaso Plim Plim del Congreso. Estévez Boero daba grandes discursos pensando en la gente. Vos haces show pensando en… https://t.co/572QEZU8zh — Ariel “Facha” Bermúdez (@arielbermudezok) June 10, 2026

El cruce dialéctico en la red social fue el corolario de una tarde frenética en la que la coalición gobernante dejó al desnudo sus internas. Heridas que sin dudas no cicatrizan y que puertas adentro del socialismo siguen sin encontrar respuestas.

No hay que olvidar que Paulón llegó a la función pública de la mano de Lifschitz, quien en 2015 lo nombró subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia, cargo que desempeñó hasta 2019. En 2023 fue electo diputado nacional por Santa Fe y en 2025 cambió su dirección y se presentó como senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, elección en la que sacó menos del 1 por ciento de los votos.